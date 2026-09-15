Comisionado de la Macrozona Norte entrega nuevos detalles de la camioneta que activó dos minas antitanque en la frontera

La noche del domingo, cerca de las 23.30, una camioneta que se desplazaba hacia Tacna, en Perú, por el área minada en el sector del Hito 16, activó dos minas antitanque, quedando el vehículo completamente destruido por las explosiones.

Alberto Soto Valenzuela, comisionado presidencial en la Macrozona Norte, entregó esta jornada a Radio ADN nuevos detalles del caso, así como también sobre el avance del Plan Escudo Fronterizo del gobierno.

Al respecto del primer punto, la autoridad indicó que la camioneta “ingresó a un sector minado donde las minas son antitanques”, las cuales están pensadas “básicamente para demoler un vehículo blindado”.

“No solamente pisó una, pisó dos. Y, por tanto, la destrucción del vehículo es total”, sentenció.

“Yo estuve ayer en ese sector, y estaba el resto de esto desparramado por cientos de metros. Entonces, en la práctica, cuando uno toma una decisión así, de cortar una alambrada, como alguien dijo que ocurrió, y meterse a un sector que está, además, señalizado e indicado como de alta peligrosidad (...) es un riesgo que expone a que el vehículo y su carga sea absolutamente destruida”, sostuvo tajante.

En cuanto a si el vehículo llevaba o no personas en su interior, Soto señaló que él no quería ”elucubrar sobre el destino de los restos orgánicos" que se puedan encontrar.

“Ahí está trabajando la PDI, pero, técnicamente, cuando un vehículo, una camioneta, enfrenta una detonación, y no una, dos detonaciones del mismo tipo, la probabilidad de que se destruya todo lo que está en su interior es muy alta”, explicó.

Consultado por otra parte sobre los motivos de por qué alguien escogería esa ruta, y la teoría que baraja la fiscalía -que se trataría de un posible tráfico de cátodos de cobre- el comisionado manifestó que esto da cuenta del control fronterizo que se está haciendo.

“Cuando uno asume una actitud de este tipo y asume un riesgo de este tipo, da cuenta un poquito de qué tipo de control existe en el sector donde este vehículo intentó traspasar”, sostuvo. “Ahí se encuentra una importante cantidad de kilómetros de zanja, se encuentra una vigilancia electrónica muy severa. Evidentemente, en la vigilancia electrónica se enfocan los sectores más vulnerables, donde hay menos obstáculos tan potentes como esto, como minas instaladas”.

Plan Escudo Fronterizo

En cuanto a cifras, el comisionado destacó que en estos seis meses de Plan Escudo Fronterizo, las actividades de contrabando detectadas y frustradas en frontera han aumentado un 214% , pasando de 21 a 66.

Asimismo, destacó, el contrabando de vehículos disminuyó 30% en la zona norte y 45% en Arica y Parinacota.

“Y si tú el día de hoy subes a los sectores que son más complejos, a 4.000 metros de altura, una gran cantidad de pasos que antes eran de uso habitual, están bloqueados”, afirmó.

En cuanto a la construcción de las zanjas, el comisionado indicó que se han avanzado 26 de los 52 kilómetros que habían contemplado para la primera etapa.

“Nosotros no estamos haciendo un escudo fronterizo para complacer la opinión de algunas personas. Estamos haciendo un escudo fronterizo para la siguiente crisis”, afirmó. “Porque las condiciones geopolíticas de Sudamérica, del mundo, han cambiado, y nada impide que en dos años más tú no tengas una nueva crisis migratoria”.