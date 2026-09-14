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    Investigan posible tráfico de cátodos de cobre: qué se sabe de la camioneta que explotó en la frontera con Perú

    El vehículo con posible contrabando activó dos minas antitanque al cruzar por un campo minado debidamente señalizado. Equipo especializado continúa realizando pericias en el lugar, y aunque no se ha encontrado ningún cuerpo, no se descartan fallecidos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Delegación Presidencial Arica y Parinacota.

    A primera hora de este lunes, la fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera de Arica, Paulina Brito, llegó hasta un campo minado en el sector del Hito 16, para investigar la explosión de una camioneta.

    El hecho ocurrió la noche del domingo, cerca de las 23.30 horas. Según los antecedentes que se conocen, la camioneta se desplazaba hacia Tacna, en Perú, y en su trayecto pasó por el campo minado, sector que -según confirmó el Ejército- está debidamente señalizado.

    En el lugar se activaron dos minas antitanque, por lo que el vehículo quedó completamente destruido tras las explosiones.

    La situación fue detectada por el Sistema Integrado de Fronteras (SIFRON), que a través de un dron realizó un seguimiento en el sector.

    Lo que se encontró en el lugar

    Respecto a las diligencias, la fiscal Brito explicó que personal del Ejército investigó el lugar y encontró “dos minas laterales que serían de las mismas características que hizo explosionar esta camioneta”.

    En consecuencia, la persecutora precisó que no es “posible mover esta camioneta ni poder realizar diversas pericias”.

    Además, señaló que, en virtud del incendio ocasionado por la explosión, el vehículo quedó completamente destruido, por lo que “por el momento no se ha encontrado ninguna persona que estuviera en el lugar”. No obstante, las autoridades no descartaron que haya fallecidos.

    Respecto al contenido que habría estado transportando la camioneta, la fiscal informó que personal antibombas del Ejército logró acercarse al vehículo y “determinar que esta camioneta transportaba aparentemente cátodos de cobre y además diversos implementos como mascarillas o repuestos de mascarillas”.

    El delegado presidencial Arica y Parinacota, Cristián Sayes, acusó que el vehículo provendría de “bandas criminales”. “El contrabando está buscando alternativas, ya que hemos bloqueado gran parte de la frontera donde comúnmente pasaban”, sostuvo.

    Además, aseguró que la camioneta al ingresar al campo minado “cortó alambres de púa y movió barreras metálicas de contención para acceder a este espacio”.

    “Tras pisar una mina antitanque, se generó una segunda detonación simultánea que destruyó la camioneta por completo. En el lugar se encontraron restos de cátodos de cobre, mascarillas de seguridad y repuestos, lo que refuerza la tesis de que se trataba de una operación de contrabando de mineral con destino al país vecino”, sostuvo.

    Si bien, la tesis de contrabando está en investigación, la persecutora sumó otro antecedente: aunque la camioneta habría estado sola en el sector, “se habrían avistado diversos vehículos en la frontera con Perú, que se encontraban por el lugar rondando. Eso produjo que el personal del Ejército estuviera alerta a lo que podría suceder en dicho lugar”.

    El general Manuel Provis, de la 1ª Brigada Acorazada aseguró que el campo minado “está debidamente señalizado a través de la normativa internacional en distintos idiomas, visible. Por lo tanto, sin duda fue una acción temeraria, una acción que buscó vulnerar nuestra frontera”.

    Por su parte, el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, señaló que “cuando alguien asume el riesgo de pasar por un sector así, es porque sin duda los demás pasos que eran mucho más sencillos de ejecutar simplemente no son factibles”, indicó.

    Más sobre:Campo minadoExplisiónFronteraChilePerúNorteDesierto

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