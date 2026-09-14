Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

El pronóstico puede cambiar rápidamente. Y aunque durante semanas, los meteorólogos apostaban a que no habría lluvia en Santiago durante las Fiestas Patrias, el escenario sufrió una pequeña modificación.

Primero, durante estos próximos días, las altas temperaturas serán protagonista s. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó máximas de hasta 28 °C en gran parte de la Región Metropolitana, por lo que tendremos varias jornadas cálidas de cara al 18 de septiembre.

A la par, desde el miércoles 16 el cielo comenzaría a llenarse de nubes de forma gradual. Los primeros días de celebraciones en la RM, entre el jueves 17, viernes 18 y sábado 19, habrá nubosidad parcial, pero temperaturas agradables.

Sin embargo, el domingo 20, el último día de las celebraciones y fondas, podría llegar la lluvia a la zona central . Y es que un sistema frontal que comenzará en el sur podría desplazarse fácilmente, para así alcanzar a Santiago, Valparaíso e incluso algunos sectores del Norte Chico.

Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

Cuándo llueve en Santiago, según el tiempo

Aunque en Meteochile todavía no aparece la probabilidad de lluvia, otros meteorólogos apuntan al retorno de las precipitaciones para el próximo domingo 20.

“Recién en la noche del sábado ingresará un sistema frontal, que afectará primero en Aysén, Los Lagos y Los Ríos, por la tarde a La Araucanía y en la noche llegará a la región del Biobío”, comentó Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, sobre el frente que dejará lluvia en el último día de celebraciones.

Este evento sería de “rápido avance”, por lo que en la madrugada del domingo ya podría alcanzar a las regiones de la zona central, incluido Santiago .

Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

Por otra parte, desde Meteored anticiparon que el evento sería de lluvia débil, con aumento de viento y posibles tormentas eléctricas.

Por ahora, el modelo que utiliza la plataforma muestra probabilidades de lluvia entre el 40 y 50% para el domingo 20 , desde las 6:00 hasta las 00:00. Sin embargo, dado que faltan todavía varios días, el pronóstico podría cambiar.

El llamado es a estar atentos al pronóstico de los próximos días, para así poder programar con tiempo las actividades que se realizarán durante esa jornada.