Las acciones ligadas a la IA caen con fuerza tras el llamado de Anthropic a desacelerar el desarrollo de la tecnología

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA) cayeron este lunes en las principales plazas bursátiles del mundo, luego de que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, llamara a desacelerar el ritmo de desarrollo de las capacidades de los modelos de IA, una propuesta que recibió el respaldo de otros líderes de la industria tecnológica, entre ellos Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI, de SpaceX).

Los inversionistas temen que una desaceleración transversal en el desarrollo de la IA tenga efectos en cadena sobre las compañías del sector y frene su adopción.

Al respecto Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB señaló que “la reacción del mercado fue generalizada, observamos una venta concentrada principalmente en el sector de semiconductores, que llegó a caer en torno a un 5%. Esto se explica especialmente porque las apuestas hacia la inteligencia artificial se han sostenido sobre el alto nivel de gasto que han venido realizando las compañías del sector”.

Añadió que “lo que incorpora esta noticia es un posible freno al desarrollo y al gasto en inteligencia artificial, lo que ha llevado al mercado a generar un ajuste de las valoraciones actuales, en un escenario que ya se mostraba bastante ajustado”.

El Índice de semiconductores de Filadelfia, el indicador bursátil global más importante para medir el rendimiento de la industria de los microchips, que soportan y procesan los datos de la inteligencia artificial, sufrió una caída de 5,86%.

En tanto Liza Salinas, Branch Business Director, Liberty Finance sostuvo que “esta corrección no ocurre en el vacío: llega en un momento en que las condiciones financieras globales se están endureciendo, y ese factor es, en mi opinión, clave para entender lo que está pasando. Tenemos el petróleo sobre los US$100, las tasas largas en Estados Unidos acercándose al 5%, un dólar fortalecido y una Reserva Federal que esta semana podría volver a subir las tasas. En un escenario así, los activos más caros y de mayor riesgo —y las acciones vinculadas a la IA claramente lo son— suelen ser los primeros en sufrir”.

Sobre las perspectivas indicó que “lo que anticipo es una etapa de mayor selectividad y volatilidad, en la que se premiará a las empresas capaces de demostrar retornos concretos sobre estas inversiones y se castigará a aquellas que todavía se sostienen principalmente sobre expectativas y promesas. No veo, por ahora, un desplome estructural”.

En Asia, los pesos pesados surcoreanos SK Hynix y Samsung Electronics cerraron con bajas de más de 6% y de 4%, respectivamente. Las acciones de SoftBank, uno de los mayores inversionistas de OpenAI, cayeron 10% en Japón.

El ajuste en el precio de las acciones de los Semiconductores

En Europa, los papeles de semiconductores y de otras firmas ligadas a la IA también registraron fuertes caídas desde el inicio de la jornada. Y al cierre el gigante de equipos para la fabricación de chips ASML retrocedió 7,25%, Nokia cayó 10,13% e Infineon bajó 7,72%.

En Estados Unidos, las principales acciones del sector también cedieron terreno. El fabricante de chips de memoria Micron cayó 5,25%, Intel bajó 5,59%% y Nvidia descendió 3,36%.

Freno a la IA

La venta ocurre en medio del creciente debate sobre los riesgos que plantea la rápida mejora de las capacidades de los modelos de IA, una discusión que alcanzó su punto máximo la semana pasada, cuando Jacob Coxon, investigador de Anthropic que antes trabajó en OpenAI, afirmó que renunció por su preocupación de que Anthropic y OpenAI están, en sus palabras, “apostando con nuestras vidas”.

A esa declaración respondió el investigador de seguridad de Anthropic Evan Hubinger, quien sostuvo que existe una probabilidad superior a 10% de que la IA “mate a todos los humanos” en la próxima década.

Sam Altman, Dario Amodei y Elon Musk.

Las publicaciones detonaron una ola de reacciones en redes sociales y motivaron respuestas de los principales líderes del sector.

El sábado, Amodei publicó un ensayo en el que pidió reducir la velocidad de desarrollo de las capacidades de la IA. “Debemos desacelerar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA”, escribió.

El texto generó un consenso inusual entre los líderes de las empresas rivales de Anthropic. El CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo el sábado que coincide con Amodei en que las compañías de IA deben marcar el ritmo de la frontera tecnológica. El CEO de SpaceX, Elon Musk, que desde hace varios años advierte sobre los riesgos de la IA, escribió en X: “Dario tiene razón”.

Bolsas en rojo

La fuerte corrección de las acciones de IA golpeó al Nasdaq. El indicador que agrupa a las acciones de tecnología experimentó una caída de 0,82% y fue el más afectado de Wall Street. El promedio de industriales Dow Jones, por su parte, bajó un 0,29% mientras que el S&P 500 perdió 0,48%.

El sentimiento de los inversionistas además estuvo afectado por los altos precios del petróleo, que se mantuvieron sobre los US$100 el barril, en medio del recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente.

Con esto, el dólar en Chile cerró en $957.

En Chile, en tanto, la Bolsa de Santiago revirtió sus pérdidas iniciales y cerró al alza, mientras los inversionistas salieron a aprovechar acciones con precios atractivos después de 7 jornadas consecutivas de bajas. El índice selectivo IPSA subió 0,46% a 11.272,10 puntos, en una sesión en la que destacaron los aumentos de SQM-B y Latam Airlines con incrementos de 1,64% y 1,5% respectivamente.