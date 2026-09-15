ACHM llama a eliminar cláusula que permitiría cesar del cargo a alcaldes en Ley de Seguridad Municipal

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) manifestó este martes su sorpresa frente al artículo integrado en el reglamento ingresado a Contraloría por el Ejecutivo para la Ley de Seguridad Municipal.

Y es que aunque la normativa que regula las operaciones de los inspectores municipales ya se encuentra vigente, todavía hay elementos que restan para su puesta en marcha completa, incluyendo que Contraloría termine la toma de razón del reglamento.

En ese sentido, el pasado 2 de septiembre el Ejecutivo ingresó el citado documento. Sin embargo, la iniciativa incluye en su articulado una normativa que podría permitir el cese del cargo de un jefe comunal .

Respecto a esta situación, el directorio de la ACHM señaló en un comunicado que “ha venido trabajando junto al Ministerio de Seguridad en una mesa técnica para mejorar la seguridad de nuestras comunas a partir de la experiencia local, bajo el liderazgo del subsecretario Gonzalo Guerrero”.

Por lo anterior, manifestó “su sorpresa al conocer que el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, ya ingresado a la Contraloría General de la República, incorpora una cláusula que establece una nueva causal de destitución para los alcaldes, la cual nunca fue socializada con las asociaciones de municipios ni con los propios jefes y jefas comunales”.

Además de lamentar esta situación, la ACHM señala que la disposición “ reviste claros elementos de ilegalidad, en la medida en que una causal de cese de una autoridad elegida democráticamente no puede establecerse por la vía de un reglamento ”.

“Con la permanente voluntad de colaborar con este gobierno (especialmente en materias de seguridad), solicitamos que se retrotraiga la presentación de este reglamento y se elimine dicha cláusula, para trabajar junto al municipalismo en una propuesta que efectivamente recoja las prioridades de nuestras 346 comunas”, concluyeron sobre la situación.