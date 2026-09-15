SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    ACHM llama a eliminar cláusula que permitiría cesar del cargo a alcaldes en Ley de Seguridad Municipal

    La Asociación Chilena de Municipalidades señaló que la disposición “reviste claros elementos de ilegalidad, en la medida en que una causal de cese de una autoridad elegida democráticamente no puede establecerse por la vía de un reglamento”.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri. Andres Perez

    La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) manifestó este martes su sorpresa frente al artículo integrado en el reglamento ingresado a Contraloría por el Ejecutivo para la Ley de Seguridad Municipal.

    Y es que aunque la normativa que regula las operaciones de los inspectores municipales ya se encuentra vigente, todavía hay elementos que restan para su puesta en marcha completa, incluyendo que Contraloría termine la toma de razón del reglamento.

    En ese sentido, el pasado 2 de septiembre el Ejecutivo ingresó el citado documento. Sin embargo, la iniciativa incluye en su articulado una normativa que podría permitir el cese del cargo de un jefe comunal.

    Respecto a esta situación, el directorio de la ACHM señaló en un comunicado que “ha venido trabajando junto al Ministerio de Seguridad en una mesa técnica para mejorar la seguridad de nuestras comunas a partir de la experiencia local, bajo el liderazgo del subsecretario Gonzalo Guerrero”.

    Por lo anterior, manifestó “su sorpresa al conocer que el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, ya ingresado a la Contraloría General de la República, incorpora una cláusula que establece una nueva causal de destitución para los alcaldes, la cual nunca fue socializada con las asociaciones de municipios ni con los propios jefes y jefas comunales”.

    Además de lamentar esta situación, la ACHM señala que la disposición “reviste claros elementos de ilegalidad, en la medida en que una causal de cese de una autoridad elegida democráticamente no puede establecerse por la vía de un reglamento”.

    “Con la permanente voluntad de colaborar con este gobierno (especialmente en materias de seguridad), solicitamos que se retrotraiga la presentación de este reglamento y se elimine dicha cláusula, para trabajar junto al municipalismo en una propuesta que efectivamente recoja las prioridades de nuestras 346 comunas”, concluyeron sobre la situación.

    Lee también:

    Más sobre:SeguridadLey de Seguridad MunicipalContraloríaSeguridad municipalAsociación Chilena de MunicipalidadesACHM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en agosto: suma 13 meses a la baja

    Rodrigo Durán, gerente general del Centro Nacional de Inteligencia Artificial: “El principal riesgo del país es quedarnos atrás”

    El Make Chile Great Again y la nueva pecera de Jorque Quiroz en el ChileDay en Londres

    Las tres medidas más relevantes en MK4 para la presidenta de la CMF: ajuste a ley de fraudes, Fonavi y separar roles en AGF

    El Banco Central solo vio como opción mantener la Tasa de Política Monetaria en la última reunión

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Lo más leído

    1.
    Parada Militar será la más grande en 17 años y estará marcada por rol especial del Ejército e inclusión de la Virgen del Carmen

    Parada Militar será la más grande en 17 años y estará marcada por rol especial del Ejército e inclusión de la Virgen del Carmen

    2.
    Homicidio en Peñalolén: hombre muere baleado al intervenir en defensa de mujer que discutía con sujeto en la vía pública

    Homicidio en Peñalolén: hombre muere baleado al intervenir en defensa de mujer que discutía con sujeto en la vía pública

    3.
    “Déjense de perder el tiempo”: alcaldesa Bobadilla emplaza al gobierno por “aterrador” velorio simbólico en Quilicura

    “Déjense de perder el tiempo”: alcaldesa Bobadilla emplaza al gobierno por “aterrador” velorio simbólico en Quilicura

    4.
    Juez que viajó con licencia y aprovechó de estudiar en España es uno de los 11 expulsados del Poder Judicial

    Juez que viajó con licencia y aprovechó de estudiar en España es uno de los 11 expulsados del Poder Judicial

    5.
    Violeta Boric no es la única: metapneumovirus es la tercera patología respiratoria con más circulación

    Violeta Boric no es la única: metapneumovirus es la tercera patología respiratoria con más circulación

    6.
    Gobierno decide retirar de Contraloría reglamento de la Ley de Seguridad Municipal tras críticas por destitución de alcaldes

    Gobierno decide retirar de Contraloría reglamento de la Ley de Seguridad Municipal tras críticas por destitución de alcaldes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Temblor hoy, miércoles 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 16 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 16 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Rodrigo Durán, gerente general del Centro Nacional de Inteligencia Artificial: “El principal riesgo del país es quedarnos atrás”
    Chile

    Rodrigo Durán, gerente general del Centro Nacional de Inteligencia Artificial: “El principal riesgo del país es quedarnos atrás”

    Condenan a mujer que ocultó el cuerpo de su madre fallecida para cobrar pensión en Curicó

    Alvarado responde a Matthei y defiende su rol en el gobierno: “Tengo claridad total y absoluta”

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en agosto: suma 13 meses a la baja
    Negocios

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en agosto: suma 13 meses a la baja

    El Make Chile Great Again y la nueva pecera de Jorque Quiroz en el ChileDay en Londres

    Las tres medidas más relevantes en MK4 para la presidenta de la CMF: ajuste a ley de fraudes, Fonavi y separar roles en AGF

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Duras críticas del DT de Ipswich para Marcelino Núñez y el plantel: “Si cometes este tipo de errores, te golpean fuerte”
    El Deportivo

    Duras críticas del DT de Ipswich para Marcelino Núñez y el plantel: “Si cometes este tipo de errores, te golpean fuerte”

    La respuesta de Manuel Pellegrini tras amenaza contra jugador de Betis: “Si es comunista o de derecha, a nadie importa”

    Zoom a la Roja de los Juegos Odesur: sin Maureira, la Sub 20 pierde a su jugador con más minutos en 2026

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías
    Cultura y entretención

    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías

    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026

    Miguel Tapia y la leyenda de Los Prisioneros en el Caupolicán; un reconocimiento para una historia viva y popular

    Rusia afirma que “aún hay tiempo” para evitar una carrera armamentística en el espacio pese a las acciones de Estados Unidos
    Mundo

    Rusia afirma que “aún hay tiempo” para evitar una carrera armamentística en el espacio pese a las acciones de Estados Unidos

    En medio de crisis demográfica: Número de centenarios en Japón supera los 100.000 por primera vez

    Zelenski acusa a Rusia de intentar atacar con drones su avión en dos ocasiones en las dos últimas semanas

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón
    Paula

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa