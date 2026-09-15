15 cosas que (quizás) no sabías de Pateando Piedras de Los Prisioneros

1. ¿Hay una canción escondida en el Pateando piedras?

Al final de El baile de los que sobran, en el fade out después del “¡abre, mierda!“, hay una composición oculta de Miguel Tapia, cuya letra decía ”oyendo radio, oyendo a los artistas (...). Soy un simple espectador, de inteligencia media". En ese breve espacio, solo perceptible en una mezcla inicial no publicada, se escucha un teclado, una batería electrónica de pulso acelerado y la voz del baterista.

2. ¿Existió el perro de El baile de los que sobran?

Tras el éxito del Pateando piedras y después de que El baile de los que sobran se convirtiera en un mega hit, Jorge González dijo en varias entrevistas que el ladrido que se escucha al principio de la canción era Néstor, la mascota de su madre. Sin embargo, esto lo dijo en broma. En realidad el ladrido del perro tiene que ver con el Emulator II. “El perro famoso venía en uno de los disquetes del Emulator, junto a otros sonidos”, afirma Antonio Gildemeister, ayudante de Caco Lyon, en el libro Ya viene la fuerza: Los Prisioneros 1980-1986. El manual de este sampler utilizaba precisamente como ejemplo el sonido del perro para explicar la manera más sencilla sobre cómo utilizar este instrumento. “El perro y los timbales eran del Emulator”, explica Lyon en ese texto. El ladrido era el elemento que faltaba para completar El baile de los que sobran. A todos les pareció algo muy de barrio, y bien chileno.

3. ¿En qué estación del Metro se tomó la foto de la portada?

La imagen de la tapa fue obra del fotógrafo Jorge Brantmayer. Se tomó en la Línea 2 del Metro, entre las estaciones Ciudad del Niño y San Miguel.

Los Prisioneros Archivo Histórico Cedoc Copesa- UDD

4. ¿Dónde se estrenó el Pateando piedras?

En el Café del Cerro en tres fechas: 2, 9 y 16 de septiembre de 1986. El segundo disco de Los Prisioneros salió a la venta el 15 de septiembre, ocho días después del atentado contra Augusto Pinochet en el Cajón del Maipo.

5. ¿Qué temas se grabaron pero no fueron incluidos?

En el Estudio A de Caco Lyon, en calle Marchant Pereira en Providencia, se registraron De Rusia con amor, que comenzaba con una guitarra de Claudio Narea a lo James Bond, y el tema oculto de Miguel Tapia. De esa época provienen los esbozos iniciales de San Miguel y Violencia, que fueron incluidos en el álbum Los Prisioneros, de 2003. Anteriormente, en 1985, cuando Jorge comenzó a profundizar su aproximación a los teclados, registró por su cuenta temas como Ellos dicen no, Pendiente fuerte de tí, y Quien le tiene miedo a las máquinas. Esas canciones están incluidas en el álbum Jorge González Demos 2 (1983-1991).

6. ¿Se modificó el orden original de los temas?

La idea inicial era partir con Quieren dinero y a continuación Muevan las industrias, mientras que el lado B iba a comenzar con Exijo ser un héroe, seguida de Por qué los ricos y Por favor. Finalmente Muevan las industrias abrió el lado A y Quieren dinero la siguiente cara.

7. ¿A qué remite el diálogo telefónico en Quieren dinero?

Es una crítica interna por el escaso dinero que recibían por sus presentaciones por parte de Fusión. El diálogo con “Carlos Fonseca” era como Lightning Strikes (not once by twice) del Sandinista!, o como Mexican Radio de Wall of Voodoo, pero igualmente remitía a los radioteatros que Jorge González escuchaba en su infancia en compañía de su padre.

8. ¿Qué detalle sugirió Caco Lyon en Por qué los ricos?

En Pateando piedras el trío contó con más tiempo en el estudio y las ideas de Caco Lyon, el productor, fueron un gran aporte. Por ejemplo, en Por qué los ricos el ingeniero activó una cinta que contenía el sonido de un látigo, que suena al comienzo del segundo verso y le da un toque especial.

El libro Ya viene la fuerza: Los Prisioneros 1980-1986, de editorial Clubdefans.

9. ¿De qué trata Muevan las industrias?

Camino al centro en un vagón del Metro, Jorge rotuló los primeros trazos de una canción que hablaba de industrias abandonadas, de despidos masivos, oscuridad y miseria. La letra remitía a la imaginería sobre la pobreza retratada en los libros que leyó en el liceo, en particular los de Manuel Rojas y Fiodor Dostoyevski.

10. ¿Por qué el lanzamiento en vivo se hizo en el Estadio Chile?

Carlos Fonseca se encontraba negociando los detalles de un contrato con la EMI y parte de su estrategia era esperar a que se activara algún acontecimiento que lo dejara en una posición favorable. Ese hito fueron los masivos shows que Los Prisioneros dieron en el Estadio Chile, el 1 y 2 de noviembre de 1986.

Poster Los Prisioneros en el Estadio Chile. Foto: Libro Ya viene la fuerza. Los Prisioneros 1980-1986, de Alejandro Tapia.

11. El proceso de composición

Una diferencia crucial respecto del proceso compositivo entre La voz de los 80 y Pateando piedras fue que esta vez Jorge contó con el soporte emocional de Jacqueline Fresard. “Ella me daba el impulso, me miraba con unos ojos que me daban valor. Que te mire alguien y te encuentre capo es muy lindo a esa edad”, cuenta González en el libro Ya viene la fuerza. Los Prisioneros 1980-1986.

12. ¿La idea de la portada siempre fue la del Metro?

No. La idea de Jorge González para la tapa era que Los Prisioneros aparecieran como figuras diminutas en un gran pastizal. El significado era retratar a una gran nación, el país que comenzaban a descubrir con sus presentaciones en el norte y el sur.

13. ¿Por qué la banda fue retratada en San Miguel en las imágenes promocionales del disco?

“El concepto general era darle valor a cosas a las cuales no se les asigna tanto valor, y que todo fuese en su propio entorno. Siendo un grupo contestatario, salen sonriendo en la foto del Metro, que fue la elegida para la portada del Pateando piedras”, afirma Jorge Brantmayer en el libro Ya viene la fuerza.

Los Prisioneros: Miguel Tapia, Jorge González y Claudio Narea.

14. ¿Cuáles fueron las principales influencias sonoras del álbum?

Además de Depeche Mode, Yazoo y Soft Cell, hay referencias evidentes a Gary Numan, Ultravox, Wall of Vooddo y A Flock of Seagulls. También a Giorgio Moroder y Trevorn Horn.

15. ¿Dónde se tomó la imagen de la contraportada de Pateando piedras?

No está del todo claro. Para promocionar el Pateando piedras Jorge Brantmayer captó a Jorge, Claudio y Miguel con su Nikon F2 y F100 junto a una torre de alta tensión, en los blocks de Departamental con la Panamericana y en la Línea 2 del Metro. Brantmayer tiene el recuerdo que la foto con la torre de alta tensión fue captada en avenida La Feria, en San Miguel. Miguel Tapia, por su parte, ha dicho que fue en el sector de Club Hípico con Carlos Valdovinos/Isabel Riquelme, mientras que Claudio Narea recuerda que fue camino al sur, a la altura de Paine o Buin, o bien en Av. La Feria, actual Av. Clotario Blest (Pedro Aguirre Cerda).