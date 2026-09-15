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    Unión La Calera vuelve a sonreír después de casi cinco meses: el colista vence a Limache y toma aire en el fondo

    Los cementeros ganaron 1-0 a los Tomateros y quedaron a cinco puntos del penúltimo, Universidad de Concepción. Una escuadra que no celebraba por la Liga de Primera desde el 20 de abril, cuando vencieron 2-1 en casa de la UC.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Brian Ferreyra celebra tras marcar el gol de La Calera contra Deportes Limache. FOTO: Photosport. MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

    Unión La Calera logra un respiro para no descender y logró una victoria después de 146 días. El colista absoluto de la Liga de Primera consiguió un valioso triunfo por la mínima en su casa después de derribar a Deportes Limache, en el primer partido sin el cesado técnico Martín Cicotello. Pese a la victoria, el elenco ganador está a cinco puntos del penúltimo Deportes Concepción.

    El cuadro cementero supo ponerse temprano en ventaja. Pasado el cuarto de hora de partido, el centro desde la izquierda de Kevin Méndez encontró la cabeza de Brian Fereryra, quien superó la marca de Augusto Aguirre para el 1-0.

    Los locales lograban administrar su ventaja, pero en el final de la primera parte pasaron apreturas frente a los Tomateros. Justo en la media hora, el tiro libre de Leo Valencia dio de lleno en la base del vertical derecho de Nicolás Avellaneda. Instantes más tarde, el mismo exjugador de la U ensayó un potente remate que el meta calerano sacó con la punta de los dedos.

    Pero los anfitriones intentaron reaccionar. A los 39 minutos, un centro de Cristián Gutiérrez buscó la posición de Martín Hiriart, cuyo remate obligó a una gran reacción del portero limachino Claudio González.

    En la última de la primera parte, el empate estuvo rondando en el área local, en el tiempo agregado antes del descanso. El zaguero Aguirre cazó una pelota en el área chica y Avellaneda estuvo notable para evitar la caída de su arco.

    Valioso

    La segunda parte vio una sucesión de acciones de peligro en ambas áreas. Francisco Castro daba una alegría a Limache, a los 57’, pero el cuerpo arbitral advirtió la posición de adelanto del delantero visitante.

    Cuando restaba menos de un cuarto de hora, los caleranos estuvieron muy cerca de meter el gol de la tranquilidad. Una gran acción combinada acabó con el remate de Andía que dio de lleno en el horizontal. En los descuentos, los cementeros incluso tuvieron dos opciones claras, pero el marcador no se movió. Después de casi cinco meses, los colistas vuelven a sonreír.

    Ferreyra, autor de la única conquista, aseguró que “el trabajo del equipo es para destacarlo, estamos juntos y fuertes, pelearemos hasta el último. Venimos sufriendo, pero tenemos muchas ganas de sacar esto adelante”.

    El golero Avellaneda, además, envió un mensaje al DT saliente: “la verdad es que los resultados no acompañaron, pero nosotros como grupo le hicimos saber que estábamos agradecidos por el trabajo que mostró para con nosotros. Lamentablemente, en el fútbol manda los resultados y cuando las cosas no salen el que paga es el entrenador”.

    Más sobre:Fútbol NacionalLiga de PrimeraUnión La CaleraDeportes Limache

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