Triunfazo del Betis: el equipo de Manuel Pellegrini brilla en Villarreal y es sublíder de LaLiga

Betis ya dejó de ser una sorpresa. De local o visita, el equipo de Manuel Pellegrini aplica el mismo exitoso libreto para compartir el subliderato de LaLiga. Su última víctima fue Villarreal, equipo al que ganó 2-1 a domicilio, con remontada incluida, para sumar 12 puntos, los mismos que Real Madrid y a tres del Barcelona.

Enfrentamiento de equipos con realidades completamente opuestas. El local en medio de una crisis, en la búsqueda de su primer triunfo en LaLiga. En la contraparte, una escuadra sevillana que vive uno de los mejores inicios de temporada en los últimos cuatro años.

En medio de esos antecedentes, el duelo se presentó con mucho vértigo y dinámica. Posesión compartida y una serie de llegadas en ambas áreas. Bajo esa condición, el Submarino Amarillo se vio mucho más compacto en el inicio, la presión alta hacía daño a los dirigidos del Ingeniero que mostraban problemas para contener el asedio.

Sin embargo, cuando los béticos pasaban esa línea de agobio, llegaban con peligro al lado contrario. Así ocurrió a los 10 minutos, cuando el disparo de Héctor Bellerín obligó a una gran reacción del golero húngaro Péter Gulácsi.

Tras esa acción, el cuadro groguet estuvo cerca de abrir la cuenta. El remate de Santi Comesaña alcanzó a ser tocado por el arquero andaluz Álvaro Valles para pegar en el vertical. En el rebote, le meta volvió a salvar su arco tras repeler el tiro franco del georgiano Georges Mikautadze.

Los anfitriones conseguían mayor volumen ofensivo y así quedó retratado a los 18’, cuando el canadiense Tajon Buchanan logró vencer la resistencia visitante. Pese a ello, la revisión de las imágenes advirtió la milimétrica posición de adelanto del norteamericano y anuló la conquista.

Fue un aviso. A los 29 minutos, el centro de Buchanan cayó de manera precisa en la cabeza de Renato Veiga, quien puso la pelota en área chica para que el capitán amarillo Gerard López marcara el 1-0.

En la contra, de manera casi inmediata, Cucho Hernández tuvo la paridad para los sevillanos, pero se encontró con la reacción del portero magiar. Sin embargo, los dirigidos de Iñigo Pérez hacían daño en las respuestas, tanto que Nicolas Pépé estuvo cerca de aumentar las cifras.

Cerca del final de la primera parte, los béticos apelaron a su riqueza ofensiva y, en una ráfaga, dieron vuelta el partido. A los 38 minutos, Abde desbordó por la derecha y su remate fue rechazado a medias por Gulácsi. El rebote encontró bien ubicado a Cucho para el 1-1.

Instantes más tarde, a los 42’, el tiro de esquina de Isco Alarcón sacudió la resistencia de los castellonenses. Abde remató al arco y la segunda pelota quedó en los pies del central brasileño Natan para permitir la remontada transitoria.

Merecido

Partido inteligente para el equipo del técnico santiaguino. En el tiempo complementario, los visitantes administraron la ventaja, dejaron que su rival llegara a las inmediaciones del área, pero contuvieron el ímpetu.

Así, intentó golpear en momentos precisos. A los 56’, un nuevo desborde de Abde dejó solo a Hernández quien obligó a otra reacción del arquero húngaro. Bajo el expediente del contraataque, los de las Trece Barras estaban cerca del tercero. Falló Fornals, pasada la hora de juego y, en la siguiente, el meta de Villarreal abortó el gol de Nelson Deossa.

El ingreso del brasileño Antony dio más argumentos a los béticos, quienes llegaban con mucha gente para terminar la faena. Conquista que no llegó, cuando el daño ya estaba hecho en un triunfo merecido para los visitantes. Betis ha ganado cinco de los seis partidos que disputó hasta ahora, en dos competiciones, y se alza como uno de los equipos fuertes en España, hoy por hoy.