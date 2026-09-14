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    DT de Villarreal se rinde ante Manuel Pellegrini: “Es un referente para cualquiera que le guste el fútbol”

    Iñigo Pérez recordó el paso del Ingeniero por el Submarino Amarillo. Hoy el Betis visita el estadio de la Cerámica, por LaLiga, a las 16 horas.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Villarreal se alista para recibir al Betis. El Submarino Amarillo, que viene de sumar dos igualdades y la misma cantidad de derrotas en el arranque de LaLiga, buscará frenar el arranque de ensueño del equipo andaluz. Los de Pellegrini vencieron hace pocos días a Lille, por la Champions League, y al Real Madrid, por el certamen español.

    En la previa al duelo, Iñigo Pérez, DT del Villarreal, recordó el pasó de Manuel Pellegrini por el club amarillo. El Ingeniero estuvo a cargo del equipo durante las temporadas 2004 a 2009, época en la que alcanzó las semifinales de la Champions League y levantó la Copa Intertoto.

    “Le admiro desde mi etapa de jugador, como todo el mundo al que le guste el buen fútbol”, dijo Iñigo Pérez, el DT del Villarreal. “Es un referente en el Villarreal y ojalá pueda conseguir todo lo que él consiguió en este club. Pellegrini es un referente aquí para nosotros y para cualquiera que le guste el fútbol. Si puedo ganar mi primer partido una jornada antes de lo que lo hizo él aquí, bienvenido sea”, recalcó.

    El estratega del Submarino Amarillo repasó el difícil comienzo de su elenco. “Somos un cuerpo técnico que no nos gusta mentirnos a nosotros mismos. Creemos que merecimos más en muchos partidos y por eso sientes frustración y rabia. Creemos que llegará un momento que todo se dará, que obtendremos los resultados que merecemos”, complementó.

    “La verdad es que la frustración y la rabia siempre aparecen cuando crees que te mereces algo y no te llega. Pero estamos trabajando en ello, sabemos que estamos en el camino correcto y el trabajo realizado dará sus frutos”.

    Para cerrar, analizó al Betis, el rival que enfrentarán este lunes a las 16 horas, en condición de local. “Sabemos que nos enfrentamos a un duro rival. Un equipo que tiene mucho nivel, mantienen grandes futbolistas de la pasada campaña y se han reforzado con grandes jugadores. A ello se le une el gusto por el buen fútbol de su entrenador, que lo sabéis muy bien aquí, es destacable y espero un rival que irá a por el partido, de mucha calidad y que nos pondrá las cosas difíciles”.

    Más sobre:FútbolLaLigaManuel PellegriniIñigo PérezVillarrealBetis

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