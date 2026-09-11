Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

Son dos de los dispositivos de Samsung que más despertaron la atención en la nueva edición de The Brief, evento que se celebró en Ciudad de México y que reunió los lanzamientos más importantes de la firma en el área de electrodomésticos para Latinoamérica, incluido Chile.

La lavadora Bespoke AI 25 kg (también conocida como WF90F) y la secadora Bespoke AI 17 kg (DV90F) están diseñadas para utilizarse en conjunto.

Su objetivo es que los usuarios no solo puedan realizar estas tareas más rápido, sino que también maximizando el cuidado de las prendas.

Esto, de manera automatizada e intuitiva, así como con el apoyo de la inteligencia artificial (IA) y con opciones de personalización a través de la plataforma SmartThings , la app que agrupa y controla los dispositivos Samsung.

La Tercera vio los nuevos dispositivos durante el evento celebrado en México. Estas son sus características principales.

Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

Cómo son la lavadora Bespoke AI 25 kg y la secadora Bespoke AI 17 kg de Samsung

La lavadora incorpora una pantalla LCD táctil de 7 pulgadas y la tecnología de lavado inteligente AI OptiWash+. Esta detecta el peso de la ropa y utiliza la cantidad adecuada de agua y detergente. Además, identifica el tejido y el nivel de suciedad, para así añadir detergente o tiempo de enjuague si es necesario .

El centro de control también sugiere ciclos de lavado que se adaptan a los hábitos de los usuarios, considerando sus necesidades periódicas y estacionales.

Tras cada lavado, entrega un informe con detalles.

Tiene una capacidad ultra de 5,3 pies cúbicos, lo que permite incluir desde ropa y artículos grandes —como un cubrecama tamaño king— en una sola carga. Con Super Speed, puede lavar una carga completa en 28 minutos .

El sistema Flex Auto Dispense dosifica la cantidad óptima de detergente y suavizante, mientras que a su vez otorga la flexibilidad de utilizar varios de estos productos.

A través de Samsung Bixby, puedes decirle qué quiere que haga y el sistema lo hará. Así se pueden controlar los ajustes y supervisar el progreso. Si no puedes leer la pantalla, te entregará la información por medio de voz .

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Otra de sus características principales es que cuenta con Drum Light: una luz interna que permite ver mejor el interior y contribuye a evitar que, por ejemplo, se pierdan calcetines o prendas de menor tamaño en el tambor.

Cuando termina cada ciclo de lavado, la función Auto Open Door abre automáticamente la puerta, para así evitar que se acumule la humedad y se generen olores molestos si la ropa no se saca de manera inmediata.

El ciclo de lavado a vapor está diseñado para desprender la suciedad incrustada y garantizar una limpieza en profundidad, mientras que el ciclo para ropa de cama puede detectar el grosor de las mantas y aplicar el tratamiento más adecuado para su cuidado.

La tecnología AI VRT+ reduce el ruido y las vibraciones durante los lavados, incluso a altas velocidades de centrifugado. Y la tecnología AI Bubble disuelve el detergente para crear una espuma espesa que no solo penetra en el tejido, sino que también lo identifica y lo manipula de acuerdo a sus características.

El ciclo de reducción de microfibra ajusta la velocidad del motor y la intensidad del lavado para evitar que las prendas sintéticas suelten microfibras. De esta manera, reduce la cantidad de microfibra en el agua que sale de la lavadora en hasta un 39%.

La secadora Bespoke AI 17 kg también incorpora una pantalla LCD táctil de 7 pulgadas. Y su secado inteligente puede, por ejemplo, identificar el grosor de distintos tipos de mantas, para así aplicar el procedimiento que más se adecúe.

Con Super Speed puede secar una carga de ropa sintética en 30 minutos. Y las operaciones generales del dispositivo buscan reducir al máximo los pliegues indeseados que puedan formarse.

En conjunto, la lavadora Bespoke AI 25 kg y la secadora Bespoke AI 17 kg pueden completar un proceso de lavado y secado en apenas 58 minutos .

Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

El tambor de acero inoxidable de esta última mejora el rendimiento, al permitir que el calor se mantenga por más tiempo dentro del dispositivo.

Desde Samsung precisan que no se astilla, raya, oxida ni decolora, por lo que no puede dañar la ropa .

La función Sensor Dry de la secadora Bespoke AI 17 kg ajusta automáticamente el tiempo y la temperatura del tipo de secado, para así garantizar un secado uniforme, evitar que el calor dañe la ropa y evadir el consumo innecesario de energía.

Su capacidad ultra de 7,6 pies cúbicos permite secar múltiples prendas a la vez en una sola carga, lo que contribuye a ahorrar tiempo y esfuerzo.

Al igual que la lavadora Bespoke AI 25 kg, la secadora Bespoke AI 17 kg tiene iluminación interna en su tambor, para así evitar que se pierdan prendas de menor tamaño.

Puedes conocer más sobre los productos de Samsung haciendo clic en este enlace.