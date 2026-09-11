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    Autoridades de EE.UU. advierten que grupos terroristas siguen alentando ataques al país: difunden propaganda relacionada con el 11/9

    Al FBI le preocupa que los extremistas en suelo estadounidense puedan verse inspirados a cometer actos de violencia o a realizar amenazas falsas en respuesta al aniversario 25 de los atentados del 11 de septiembre.

    Por 
    Lya Rosen
    Torres Gemelas / 11 de septiembre de 2001. Foto: Archivo.

    Las autoridades federales advirtieron este jueves que las organizaciones terroristas extranjeras “siguen alentando ataques en Estados Unidos y han difundido propaganda relacionada con el 11/9 antes de los aniversarios de los ataques que dejaron casi 3.000 víctimas fatales en 2001.

    De acuerdo con el boletín gubernamental al que tuvo acceso ABC News, al FBI le preocupa que los terroristas en suelo estadounidense puedan verse inspirados a cometer actos de violencia o a realizar amenazas falsas en respuesta al aniversario 25 de los atentados del 11 de septiembre, y que dichos extremistas hayan demostrado estar dispuestos a actuar con poca o ninguna advertencia.

    El documento detalla que los mensajes de las organizaciones terroristas extranjeras, “en combinación con los conflictos en curso en Oriente Medio, podrían exacerbar los agravios existentes contra Estados Unidos y contribuir a la movilización hacia la violencia”.

    De la misma forma, la mañana del juevers un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se refirió a la amenaza, afirmando que el país norteamericano se enfrenta a “un entorno de amenaza terrorista más elevado y cada vez más complejo”, y añadió que dicho entorno “ha cambiado significativamente desde los atentados del 11 de septiembre de 2001”.

    “Antes del 11/9, la principal preocupación provenía de organizaciones terroristas internacionales centralizadas. Hoy en día, esos grupos siguen siendo una amenaza, pero el panorama es más amplio y disperso”, aseguró el vocero del DHS al medio estadounidense.

    Ataque al Pentágono el 11 de septiembre de 2011. Foto: Archivo. TOM HORAN

    Para luego agregar que “ahora, individuos y pequeñas células planean ataques de forma independiente, a menudo motivados por una variedad de objetivos ideológicos y políticos”.

    La misma fuente, que pidió mantenerse en el anonimato, advirtió que organizaciones terroristas extranjeras, como el Estado Islámico y Al Qaeda, siguen buscando maneras de llevar a cabo o inspirar ataques en Estados Unidos.

    “Al mismo tiempo, los terroristas nacionales siguen planeando actos de violencia, a menudo motivados por ideas antigubernamentales y el deseo de desestabilizar la sociedad”, añadió.

    En el último año y medio, el FBI ha arrestado al menos a 16 personas dentro del territorio estadounidense por supuestamente planear o apoyar planes para asesinar a estadounidenses en nombre de Al Qaeda o el Estado Islámico, según informaron las autoridades.

    Más sobre:Estados UnidosTerroristasAtaques11/9FBIEstado IslámicoAl QaedaMundo

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