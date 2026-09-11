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    Kast llega a Región de Los Ríos en medio de cuestionamientos por falta de acto conmemorativo por el 11S

    El jefe de Estado tiene contempladas cuatro actividades durante este viernes en la zona, incluyendo una reunión de trabajo con parlamentarios y alcaldes en Máfil.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Kast llega a la Región de Los Ríos para continuar con su gira por la zona sur.

    El Presidente José Antonio Kast arribó la noche de este jueves a la Región de Los Ríos, donde continuará una gira por la zona sur del país en medio de los cuestionamientos por la falta de actividades oficiales por la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado.

    La gira la inició esta jornada en Concepción, en la Región del Biobío, donde el mandatario dio la largada a la etapa chilena del Mundial de Rally.

    Tras eso, tomó un vuelo de la Fuerza Aérea (FACH), en el que se trasladó hasta el Aeródromo Pichoy, en la comuna de San José de Mariquina, acompañado por la primera dama, Pía Adriasola.

    Actividades en Los Ríos

    De acuerdo con la Presidencia, la agenda del jefe de Estado comenzará temprano este viernes, con la visita el astillero ASENAV, en Valdivia, junto al ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros.

    A las 11 de la mañana, el Presidente Kast, encabezará en la comuna de Corral la ceremonia de inicio de pago del bono extraordinario de apoyo a la niñez, conocido como “Bono $30 mil por hijo”, junto a la primera dama, y a los ministros de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulff; de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, y de Defensa Nacional, Fernando Barros.

    Posteriormente se trasladará hasta Máfil, donde a las 13:30 horas está programada una reunión de trabajo con parlamentarios y alcaldes de la Región de Los Ríos.

    Para las 16 horas está previsto que el Presidente Kast vuelva al Aeródromo de Pichoy, en San José de la Mariquina, para inspeccionar las obras de mejoramiento y ampliación del recinto.

    Más sobre:Presidente José Antonio KastValdiviaRegión de Los Ríosgira11 de septiembre

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