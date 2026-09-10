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    Villa Francia, La Victoria y Bajos de Mena: gobierno identifica más de 10 puntos críticos en la RM para este 11S

    Así como los municipios, el Ejecutivo ya inició el despliegue preventivo para un nuevo aniversario del Golpe de Estado, el primero con José Antonio Kast como Presidente.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Protestas por el 11 de septiembre. Foto: Marcelo Segura Millar / La Tercera. Marcelo Segura Millar

    A partir de este jueves, Carabineros y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana comenzaron el despliegue preventivo para este 11 de septiembre, en un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1973. Tanto desde el gobierno como de diversos sectores políticos tienen el análisis de que esta podría ser una fecha particular, considerando que es el primer 11S con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda. Se piensa que al ser un gobernante de derecha puede haber manifestaciones relevantes.

    Desde el gobierno identificaron al menos 12 puntos críticos para el 11 de septiembre, los que fueron conocidos por La Tercera. El Ejecutivo, en todo caso, marca comunas a nivel general, sin especificar tanto la zona por motivos de seguridad. Se menciona a Villa Francia (Estación Central), Bajos de Mena (Puente Alto), La Victoria (Pedro Aguirre Cerda), y las comunas de Huechuraba, Cerro Navia, Quilicura, Lo Espejo, Pudahuel Sur, Peñalolén, San Bernardo, La Granja y San Joaquín. El centro de Puente Alto también es otro foco de potencial conflicto.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El despliegue preventivo está contemplado que finalice el mismo viernes, dependiendo de qué tantas activaciones haya. Y, tal como en ocasiones anteriores, se tiene contemplado que los desmanes puedan comenzar desde la noche del 10 o la madrugada del 11. Por lo mismo, los alcaldes de las comunas más complejas comenzaron hace varios días a prepararse con un despliegue preventivo que implica retirar escombros y limpieza de los lugares a fin de evitar que los protestantes puedan contar con conproyectiles o armar barricadas con lo que allí encuentren.

    La idea es que los 12 puntos que son considerados críticos se refuercen con mayor dotación policial y un monitoreo constante para evaluar la situación en esos lugares en particular. En el gobierno han transmitido que se encuentran preparados para la situación.

    El delegado presidencial, Germán Codina. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    En todo caso, desde La Moneda son conscientes de la compleja situación que se da año a año y han transmitido que no habrá actos políticos durante esa fecha, e incluso el Presidente Kast se encontrará de gira por Los Ríos.

    Este jueves el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, recalcó sobre el 11 de septiembre al ser consultado por la prensa que “la fecha que usted acaba de mencionar es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos, y nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones respecto a esta fecha”. En ese sentido son varios quienes piensan que eventualmente una conmemoración a este evento podría haber generado polarización en el país y haber provocado organizaciones y protestas.

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

    De todas maneras habrá algunas ceremonias políticas y conmemoraciones que sí se darán en el centro de Santiago, incluyendo dos actos de la oposición en conmemoración al expresidente Salvador Allende. Ahí la Delegación Presidencial de la RM es la encargada de autorizar los actos.

    Durante la jornada de este jueves, además, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informó que “estamos preparadísimos ante posibles hechos que puedan afectar la seguridad”.

    Más sobre:11 de SeptiembreOrden públicoSeguridad CiudadanaDelegación PresidencialGermán Codina

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