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    Política

    Kast inicia gira por Biobío y Los Ríos

    El Mandatario visitó Concepción este jueves, donde participó de la inauguración del Mundial de Rally. Más tarde partió hasta Valdivia, donde sostendrá una serie de actividades durante este viernes.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Este jueves, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola, y el ministro de Defensa, Fernando Barros, el Presidente José Antonio Kast empezó una nueva gira regional. Lo hizo en Concepción, en la Región del Biobío, donde encabezó la ceremonia de inauguración del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

    Allí, en la ceremonia protocolar realizada en la Plaza de la Independencia, donde estuvo acompañado por algunas autoridades regionales y el ministro del Deporte, Francisco Riveros, entregó un discurso que se vio marcado por algunas pifias desde el público.

    “Aquí nos une algo que no es la política, es el deporte (...). Voy a pedir a aquellos que pueden tener una opinión distinta en política, que hoy día estamos aquí por algo distinto, que estamos por el deporte, que estamos por Biobío, que estamos por Chile”, respondió Kast.

    Tras ello, el Mandatario tomó el vuelo FACH hacia Valdivia, donde este viernes sostendrá una serie de actividades, en lo que será su primera visita a la región desde que asumió, la última que le faltaba visitar en sus primeros seis meses de mandato.

    Su arribo además se da en el marco de la conmemoración de los 53 años del Golpe de Estado, la primera de Kast en La Moneda y -por la cual- desde el gobierno recalcan que no habrá ningún tipo de señal, ni alusión durante sus actividades. El foco del despliegue -afirman- estará en materia de seguridad, social y empleo.

    Durante esta jornada se espera que Kast sostenga dos actividades públicas en la zona, específicamente en las comunas Máfil y San José de la Mariquina. Primero, una en materia de Defensa junto al ministro Barros; y más tarde junto a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para realizar una serie de anuncios sobre bonos.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastGiraBiobíoValdivia

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