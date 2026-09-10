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    Subsecretario de Energía por renegociación de contratos eléctricos: “Apostamos a que la racionalidad impera”

    Tanto la ministra de Energía, Ximena Rincón, como el subsecretario están de viaje en el extranjero por seminarios y reuniones. Rincón se reunió con dos empresas españolas de data centers.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Subsecretario de Energía, Hugo Briones. MAXIMO SALVADOR

    Las máximas autoridades del ministerio de Energía están de viaje. La ministra Ximena Rincón, en el marco del Chile Day de la próxima semana, que se realizará en Madrid y Londres, se reunió este jueves con empresas vinculadas a los data centers: Ignis y ACS Group, ambas españolas.

    “Es crucial aumentar la demanda de energía debido a los grandes vertimientos que tenemos año a año”, apunta la autoridad, explicando que solo “el 2025 se generó un vertimiento de 6 mil GW. En esa línea se encuentran los mega data centers, que son grandes consumidores de energía. Tenemos un potencial increíble para ser un hub en este tema”.

    En Estados Unidos se han levantado protestas en contra de la instalación de data centers por impactos ambientales, en particular sobre el agua, y por ser mega-infraestructuras próximas a ciudades.

    “En lo ambiental, Chile ofrece dos ventajas competitivas evidentes: la matriz que alimenta estos proyectos es mayormente renovable, no fósil; y las condiciones climáticas del país, particularmente en la zona costera, permiten refrigeración por aire o de circuito cerrado con un consumo hídrico muy bajo. Eso reduce tanto el costo operacional como el riesgo regulatorio para el inversionista”, analiza la ministra por escrito.

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al subsecretario de la misma cartera, Hugo Briones.

    Respecto de si una eventual llegada de data centers en el país afectaría las cuentas de la luz, señala que “el diseño es transparente y por eso da certeza a quien invierte y a los clientes residenciales. Quien genera un costo de red lo paga. No hay subsidio cruzado con clientes residenciales. Esa claridad está considerada en el proyecto de ley de transmisión y distribución que esperamos ingresar al Congreso el primer trimestre del próximo año”.

    Energía nuclear

    La jefa de la cartera eléctrica, eso sí, no es la única que está de viaje por temas de energía.

    El subsecretario de Energía, Hugo Briones, se encuentra en China en la Apec, donde sostendrá diferentes bilaterales con altos cargos. También estará en Viena-Austria en la conferencia general del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica).

    Su agenda principal es la energía nuclear y conocer sus posibilidades de expansión en Chile. “Estamos en una etapa de poder revisar con cuidado y con tiempo lo que significaría usar tecnología nuclear para fines pacíficos en nuestro país”, indica Briones desde China.

    Explica que Chile cuenta con dos reactores nucleares, uno ubicado en La Reina, de 5 MW, para investigación avanzada en energía nuclear, donde también se preparan radiofármacos vinculados a la medicina nuclear. El otro está en Pudahuel, en Lo Aguirre, con el doble de capacidad a 10 MW, sin embargo, se encuentra en desuso desde hace años.

    “Queremos explorar, de acuerdo al avance que ha tenido la energía nuclear, qué podría significar el tener energía para consumo eléctrico y para los lugares aislados de nuestro Chile, a lugares donde no podemos llegar en forma muy eficiente con líneas de transmisión y de distribución. Tener la posibilidad de que muchas familias que se encuentran en esa situación puedan tener acceso a lo que es este bien de uso común, que es la energía eléctrica”, señala sobre su incursión nuclear en el extranjero.

    Reforma a la distribución y renegociación de contratos

    En Chile la discusión del gobierno y el sector está vinculada a la reforma que tendrá la distribución eléctrica, cuyo plazo de ingreso al Congreso está definido para el primer trimestre del 2027. El subsecretario aborda estos puntos aquí.

    ¿En qué proceso están con la reforma a la distribución?

    -Ya constituimos un equipo de trabajo y tenemos un programa que queremos ejecutar. Está programado que ya a vuelta de fiestas patrias podamos juntarnos a delinear cada una de las mesas de trabajo en donde van a participar empresas, consultores, la academia y la sociedad civil, donde vamos a levantar estos temas, de manera de ir conformando rápidamente, junto con los parlamentarios y sus representantes, la reforma.

    ¿Qué están considerando? ¿Medidores inteligentes?

    -Es parte de lo que tenemos que revisar. Hay que revisarlo bien para dar con una solución óptima que tiene que ver con los medidores, que tiene que ver con la red de distribución, que tiene que ver con los generadores que quieran aportar ahí. Tenemos que revisar todos estos elementos para que salga un producto que se ajuste a lo que se requiere hoy en avances tecnológicos y a la medida también de los clientes que tenemos.

    A propósito de la Ley aprobada de ordenamiento tarifario, ¿han avanzado en la renegociación de contratos, o fue más bien un saludo a la bandera?

    -No hicimos nada que creamos que no va a funcionar. Apostamos a que la racionalidad impera y que los análisis y las evidencias que pudimos esgrimir en cada una de las reuniones que tuvimos con todos los participantes, incluidos los dueños de los contratos respectivos. Hay espacio, ellos mismos lo han manifestado. Esto va en buen pie.

    Respecto del tiempo, nos gustaría que fuera mañana, creo que a ellos también. Pero hay que ser muy cuidadosos en llegar a los acuerdos y en arreglar los contratos. No sería pesimista en esto. Por nuestro lado está todo el compromiso y sabemos que por el lado de las empresas también. Esto es un win-win.

    Más sobre:EnergíaHugo BrionesXimena RincónMinisterio de EnergíaReforma a la distribuciónEnergía nuclear

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