El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre

El valor del dólar en Chile el 10 de septiembre de 2026.

El dólar en Chile se disparó durante esta jornada, marcada por una fuerte caída del cobre y por el avance de la divisa norteamericana en el mundo.

Al cierre de esta edición subió $13,90 respecto del miércoles y llegó a $941,40 la unidad, su mayor valor desde el 24 de julio de este año.

Además, el dólar anotó su máxima subida diaria desde el 5 de junio de este año, cuando avanzó $19,80.

El dólar también registró dos jornadas consecutivas al alza, sumando $17,05.

Según informó Reuters, el dólar en el mundo recuperaba parte de las pérdidas de esta semana provocadas por el aumento de los precios del crudo y del rendimiento de los bonos a nivel mundial.

En medio de la caída del euro luego del alza de tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE), el índice del dólar, que compara a la divisa con una cesta de seis destacadas monedas, mejoraba un 0,25%, a 99,06 unidades, en camino de romper una racha de tres sesiones consecutivas de pérdidas.

También pesaron en la jornada los datos de inflación de Estados Unidos, donde el Índice de Precios al Productor (IPP) subió 0,4%, en línea con lo esperado, y el alza de los precios del petróleo; ambos hechos aumentaron las expectativas de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

Los operadores están descontando ahora una probabilidad del 70% de que se produzca una subida de las tasas de interés estadounidenses la próxima semana, frente al 62% anterior a la publicación de los datos, según FedWatch y resaltó Reuters.

“A este panorama macroeconómico se sumó un complejo contexto geopolítico que disparó la cotización del petróleo hasta los US$ 106 por barril, incrementando la aversión al riesgo y la búsqueda de refugio en la divisa estadounidense”, comentó Ignacio Moraga, ejecutivo senior de la app de inversiones XTB.

Ante este contexto, el cobre anotó una importante caída luego de registrar este 8 de septiembre su segundo mayor valor en la historia (US$6,685) . Además, Reuters comentó que “la Casa Blanca aún no ha tomado una decisión sobre los aranceles al cobre refinado, mientras las autoridades evalúan la preocupación de que el aumento de los precios pueda encarecer los costes de fabricación”.

Así, el valor al contado del cobre en Comex bajó por segunda jornada consecutiva. Durante este jueves, el precio spot del metal retrocedió 1,92% a US$6,52 la libra. Este miércoles, el precio del cobre había retrocedido un 0,44%.

Mientras que el valor a tres meses del cobre bajaba 5,20% a US$6,44 por libra.