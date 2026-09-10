Darío Osorio contra Marcelino Núñez: ¿dónde ver el partido entre Crystal Palace e Ipswich por la Premier League?
Este fin de semana la máxima competencia inglesa presenta un duelo entre chilenos.
La Premier League tendrá un atractivo duelo este fin de semana para los chilenos. Este sábado se enfrentarán el Crystal Palace de Darío Osorio y el Ipswich Town de Marcelino Núñez por la cuarta fecha de la Premier League.
El elenco de Osorio llega a este partido después de ser titular en el cuadro del sur de Londres en el triunfo por 3-2 sobre Middlesbrough por la Copa de la Liga.
Por su lado, Núñez fue suplente en la derrota por 2-0 contra Liverpool por la Premier League.
¿Cuándo y a qué hora es el duelo de Crystal Palace vs Ipswich Town?
El duelo entre Crystal Palace de Darío Osorio y el Ipswich Town de Marcelino Núñez está programado para este sábado 12 de septiembre, a partir de las 11.00 horas de Chile.
¿Dónde ver en vivo el partido entre Crystal Palace e Ipswich Town?
El partido entre Crystal Palace e Ipswich Town será transmitido a través de ESPN en Disney+, para quienes tengan contratado el plan Premium de la plataforma de streaming.
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