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    Darío Osorio contra Marcelino Núñez: ¿dónde ver el partido entre Crystal Palace e Ipswich por la Premier League?

    Este fin de semana la máxima competencia inglesa presenta un duelo entre chilenos.

    Por 
    El Deportivo
    ¿Dónde ver el partido entre Crystal Palace e Ipswich por la Premier League?

    La Premier League tendrá un atractivo duelo este fin de semana para los chilenos. Este sábado se enfrentarán el Crystal Palace de Darío Osorio y el Ipswich Town de Marcelino Núñez por la cuarta fecha de la Premier League.

    El elenco de Osorio llega a este partido después de ser titular en el cuadro del sur de Londres en el triunfo por 3-2 sobre Middlesbrough por la Copa de la Liga.

    Por su lado, Núñez fue suplente en la derrota por 2-0 contra Liverpool por la Premier League.

    ¿Cuándo y a qué hora es el duelo de Crystal Palace vs Ipswich Town?

    El duelo entre Crystal Palace de Darío Osorio y el Ipswich Town de Marcelino Núñez está programado para este sábado 12 de septiembre, a partir de las 11.00 horas de Chile.

    ¿Dónde ver en vivo el partido entre Crystal Palace e Ipswich Town?

    El partido entre Crystal Palace e Ipswich Town será transmitido a través de ESPN en Disney+, para quienes tengan contratado el plan Premium de la plataforma de streaming.

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