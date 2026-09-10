Darío Osorio contra Marcelino Núñez: ¿dónde ver el partido entre Crystal Palace e Ipswich por la Premier League?

¿Dónde ver el partido entre Crystal Palace e Ipswich por la Premier League?

La Premier League tendrá un atractivo duelo este fin de semana para los chilenos. Este sábado se enfrentarán el Crystal Palace de Darío Osorio y el Ipswich Town de Marcelino Núñez por la cuarta fecha de la Premier League.

El elenco de Osorio llega a este partido después de ser titular en el cuadro del sur de Londres en el triunfo por 3-2 sobre Middlesbrough por la Copa de la Liga.

Por su lado, Núñez fue suplente en la derrota por 2-0 contra Liverpool por la Premier League.

¿Cuándo y a qué hora es el duelo de Crystal Palace vs Ipswich Town?

El duelo entre Crystal Palace de Darío Osorio y el Ipswich Town de Marcelino Núñez está programado para este sábado 12 de septiembre, a partir de las 11.00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Crystal Palace e Ipswich Town?

El partido entre Crystal Palace e Ipswich Town será transmitido a través de ESPN en Disney+, para quienes tengan contratado el plan Premium de la plataforma de streaming.