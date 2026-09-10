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    El potente dardo del técnico de Montreal para Alexis Sánchez y el resto del plantel: “No somos lo suficientemente buenos”

    Philippe Eullaffroy realizó una dura crítica hacia sus pupilos luego de una nueva caída en la MLS: "Se trata de un problema de concentración mental", aseguró el francés.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Montreal volvió a caer en la MLS ante Charlotte. Foto: @cfmontreal (X).

    Alexis Sánchez sumó un nuevo tropiezo en la MLS. En la segunda titularidad consecutiva del chileno, Montreal estiró su compleja crisis tras caer ante Charlotte, por 2-1.

    El equipo del tocopillano marcha en la última posición de la Conferencia Este, con 21 unidades, a ocho del noveno lugar, la última plaza para avanzar a los playoffs en la lucha por el título. Además, es penúltimo de toda la liga (29° de los 30° que engloba el certamen).

    En ese sentido, tras una nueva caída, el técnico Philippe Eullaffroy realizó una dura autocrítica y lamentó la poca contundencia en el arco rival: “En términos de eficacia ofensiva, son muchísimo mejores que nosotros. Eso es lo que suele marcar la diferencia, porque, en cuanto al contenido, siempre nos decimos lo mismo: somos competitivos, hasta que llega el momento de cumplir el objetivo del partido, que es marcar un gol. Entonces, no somos lo suficientemente buenos. Punto”, indicó el francés.

    El estratega galo volvió a enviar un potente mensaje contra sus pupilos, cuestionando que Charlotte igualara el partido apenas unos minutos después de que Montreal se adelantara, algo que se ha vuelto una constante en los partidos del equipo canadiense.

    Se trata de una mala gestión del partido. Dado que es un problema recurrente, sin duda se trata de un problema de concentración mental. Hay un lapsus mental. Era un partido en el que, lógicamente, podríamos haber llegado al descanso con una ventaja de 1-0. Al final, una vez más, el rival tuvo una oportunidad y marcó”, explicó Eullaffroy.

    “Esto es inaceptable. Es como si creyeras que vas a agarrar la zanahoria, pero desaparece en el último momento (...) Al final, voy a seguir el ejemplo del burro y seguir adelante, con la esperanza de que en algún momento logre agarrar esa zanahoria. Me la comeré y la disfrutaré. Pero por ahora, estoy persiguiendo la zanahoria”, añadió.

    El lamento del plantel

    El inglés Matty Longstaff también entregó un duro mensaje por el momento de Montreal: “Obviamente, es frustrante. A veces jugamos bien, pero al final no significa nada. Tenemos que ser implacables en su área y defender la nuestra. Necesitamos estar más organizados”, indicó.

    Hay que mirarse al espejo. Debes sentir vergüenza por tu posición en la liga. Debes estar frustrado ahora mismo. Si no sientes esas emociones, entonces quizás no deberías jugar para este club”, añadió.

    Longstaff esperar frenar la mala racha: “Tiene que doler en los próximos días, porque perder tres partidos seguidos no es bueno. Como atleta profesional, es inaceptable. No puede convertirse en una costumbre en el vestuario”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMLSMontrealAlexis SánchezPhilippe EullaffroyMatty Longstaff

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