Exembajador Valdés critica a Judd y apunta a posición de Chile ante EE.UU.: “No quisiera ver al canciller debilitado”

El excanciller Juan Gabriel Valdés (PS) abordó este jueves la polémica a raíz de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre supuestos antecedentes de la inteligencia de su país sobre el estallido social de 2019.

De acuerdo al representante diplomático de la Casa Blanca, las agencias de inteligencia norteamericanas analizaron los hechos de violencia ocurridos durante ese periodo y que sus conclusiones apuntaron a que “los manifestantes en su gran mayoría estaban alineados ideológicamente a la izquierda”, dijo en entrevista con CNN Chile.

No obstante, tras sr convocado por la Cancillería, liderada por Francisco Pérez Mackenna, Judd retrocedió en sus dichos y señaló que EE.UU. no realizó ninguna investigación propia.

En diálogo con el programa Desde La Redacción de La Tercera, Valdés apuntó a la posición de en la que quedó el ministro de Relaciones Exteriores, al dar cuenta que lo sucedido se enmarca en la manera de hacer política del líder de Estados Unidos, Donald Trump.

“Yo creo que este ha sido un momento de confusión y un momento en que se ha puesto a la luz una cierta -en inglés se diría misconception- una cierta comprensión falsa de lo que debe hacerse en la Cancillería, de lo que debe ser la Cancillería en un momento como este”, dijo.

Eso sí, sostuvo que “al mismo tiempo que esa comprensión que de alguna manera está llevando al país a cometer errores puede cambiar”.

“Nosotros no nos habíamos enfrentado en nuestra vida a una situación en la cual el gobierno norteamericano decide que quiere ser el imperio. Y que ya no es un problema teórico. Esto es un problema de que el imperio se impone y domina. Se nos dice qué tenemos que pensar. Se nos dice cómo tenemos que actuar. Se nos dice cómo tenemos que organizarnos. Se nos dice cuál tiene que ser el presupuesto de nuestras Fuerzas Armadas. Eso no lo habíamos vivido nunca”, remarcó.

Valdés señaló que es en esa línea en que “el embajador Judd entró en el problemita que entró. De estar definiendo que aquí había una situación en la que él tenía información crítica y de inteligencia”.

Y luego agregó: “No estoy dispuesto a que a mí me venga a decir Estados Unidos que tengo que pensar yo en la política chilena y cómo voy a actuar yo o los que participamos en Chile en una democracia, que es ejemplar en comparación con la americana”.

“Aquí hay una situación de una gravedad tal que yo no quisiera ver al canciller debilitado, ni al ministro de Defensa debilitado, sino que dar la oportunidad a que los chilenos tengamos una visión común respecto a este tema, que conversemos dónde están nuestras diferencias de visión y que seamos capaces de actuar unidos de tal manera de fortalecer nuestra postura como chilenos y de hacerle el llamado al resto de América Latina de que no se puede olvidar, de que nosotros no formamos parte, como piensa Trump, de Estados Unidos”, enfatizó.

En la entrevista, el excanciller también fue consultado por la interpelación al ministro Pérez Mackenna, que previo a la controversia por Judd fue cuestionado por la reacción luego que desde Argentina se puso en entredicho la soberanía de Chile en el estrecho de Magallanes.

“A mí no me gustan las interpelaciones en ese plano, pero yo entiendo muy bien que se pretende una forma de interpelación que no sea hostil”, señaló.

A eso añadió que “la pregunta esencial que por lo menos yo me hago, con todo respeto, es si participamos de un diagnóstico parecido o nuestro diagnóstico es completamente distinto”.

“Si el diagnóstico es que en realidad no pasa nada y que en realidad nosotros vamos a seguir la corriente de Trump y de Estados Unidos sin ninguna dificultad y que esta corriente no tiene ningún daño ni para nuestro proceso democrático ni para lo que es la estabilidad de la economía chilena. Si eso es así, entonces tenemos una dificultad muy seria, porque tenemos visiones muy distintas”, destacó.

Además, apuntó que el grupo de excancilleres que conforma tiene disposición de cooperar con Pérez Mackenna, sin embargo, el ministro no los ha citado.

“Más aún, nosotros hemos solicitado al canciller esa reunión y no se ha dado. Por lo tanto, creo que ahí hay una necesidad de tener un diálogo serio que nos permita poder eventualmente hallar la forma de ayudar”, zanjó.

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