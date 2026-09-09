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    Paula

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    La costumbre de comer ñoquis cada 29 para atraer la abundancia pasó a otro nivel. Desde cenas clandestinas hasta encuentros para conversar y conocer gente, estas son tres maneras de celebrar esta tradición italiana.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    La tradición de los 29 de ñoquis se remonta a una antigua leyenda italiana protagonizada por San Pantaleón, un joven médico que, según el relato, durante uno de sus viajes fue acogido por una familia de campesinos que compartió con él un sencillo plato de ñoquis. Antes de marcharse, el hombre les habría asegurado que tendrían un año de buenas cosechas y abundancia. La historia cuenta que, al levantar el plato, la familia encontró unas monedas debajo.

    Con el tiempo, la leyenda se convirtió en un ritual: cada 29 se sirven ñoquis, se pone un billete o una moneda bajo el plato y se pide prosperidad para el mes que comienza. En Chile, la costumbre también se ha instalado como una buena excusa para reunirse alrededor de la mesa y, más recientemente, para convertir este clásico de fin de mes en toda una experiencia.

    Estas tres propuestas invitan a celebrar los 29 de una manera diferente: con cenas, vino, conversaciones, música y, por supuesto, un billete bajo el plato.

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    1. Comunidad 29: mujeres, conversación y abundancia

    Foto por: Alejandra González

    Cada día 29, este encuentro reúne a mujeres en torno a un plato de ñoquis, vino orgánico y conversaciones que buscan ir un poco más allá de lo cotidiano. Bajo el concepto “conversación y abundancia”, cada edición invita a hablar sin filtros sobre temas como dinero, relaciones, propósito o el paso del tiempo, de la mano de una invitada especial.

    La idea nació a partir de una reflexión de su creadora sobre la importancia de los vínculos. El estudio más largo sobre felicidad realizado hasta ahora, desarrollado por Harvard durante más de 80 años, ha mostrado que las relaciones de calidad son uno de los factores más importantes para una vida saludable y satisfactoria. Desde ahí surgió una pregunta: ¿dónde están los espacios para tener conversaciones significativas entre mujeres? “Me di cuenta de que hay pocos espacios para intencionar conversaciones sobre temas para los que pocas veces tenemos espacio: plata, propósito, inversiones”, cuenta su organizadora Francisca Urroz. Así nació este encuentro, con la convicción de que conversar también puede ser una forma de construir vínculos y, por qué no, de hablar de abundancia desde distintos lugares.

    Foto por: Alejandra González

    En septiembre, la conversación estará liderada por Romina Capetillo, autora de “Del de$orden al orden” y “No basta con ahorrar, hay que invertir”, y girará en torno a la libertad financiera. El valor es de $45.000 por persona e incluye el plato de ñoquis, vino orgánico y la charla. Puedes reservar tu cupo en este link.

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    2. 29 día del gnocchi: gastronomía, arte y cultura

    La experiencia creada por Romina Rubulotta nació hace 13 años con la intención de mantener viva la tradición que aprendió de su madre: preparar ñoquis cada día 29. Después de una larga pausa, este año decidió retomarla y el próximo 29 de septiembre se realizará la segunda versión de este nuevo ciclo.

    La propuesta combina gastronomía, arte y cultura en una cena cuyo lugar exacto se mantiene en secreto hasta confirmar la reserva. Durante la velada, la comida se acompaña de exposiciones, música en vivo y una pequeña feria de emprendimientos vinculados a la gastronomía y la artesanía, con proyectos de cerámica, panadería, entre otros.

    La entrada tiene un valor de $8.800 e incluye un plato de ñoquis veganos con dos alternativas de salsa: pomodoro vegana o salsa vegetariana de zapallo camote, que también pueden pedirse mixtas. La cena contempla además una copa de vino macerado con semillas de cilantro y jugo de naranja, y un postre a elección entre panna cotta de arándanos al vino tinto o granizado de pomelo con ganache de chocolate amargo y granada.

    Los cupos se reservan a través del Instagram @29gnocchi o por el correo electrónico 29diadelgnocchi@gmail.com, mediante depósito bancario. La dirección exacta se entrega una vez confirmada la reserva.

    _

    3. Ñoquis para solteros

    Esta experiencia busca ampliar el círculo social de personas solteras mayores de 35 años, creando espacios para conocer a otros con intereses y estilos de vida afines. La propuesta ha tenido distintas versiones, incluyendo encuentros para hombres y mujeres y una edición especialmente pensada para hombres gay, pero todas mantienen un mismo punto en común: reunir a personas de 35 años en adelante en un ambiente íntimo y cuidado.

    Para participar es necesario completar previamente un formulario en el que se detallan intereses personales, información que luego permite seleccionar a los participantes y conformar grupos lo más afines posible. La experiencia comienza con dinámicas para romper el hielo y conocerse, para luego dar paso a una cena compartida de ñoquis con salsas caseras, acompañada de vino, espumante y otros bebestibles. La idea es que la conversación y las conexiones continúen más allá de la mesa, por lo que algunas ediciones también incluyen invitaciones a actividades posteriores, como after office y fiestas para mayores de 35 años.

    Puedes encontrar toda la información sobre los próximos eventos en el Instagram @noquisdesolteros.

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    4. Para disfrutar en casa

    Y si prefieres celebrar en casa, también puedes convertir el 29 en una instancia para compartir con amigos o familia. En el archivo de Paula tenemos una receta para preparar unos deliciosos ñoquis de espinaca con salsa de camarones, una alternativa para cocinar juntos, sentarse alrededor de la mesa y mantener viva la tradición. Porque la abundancia también puede celebrarse en compañía de quienes más queremos y, esta vez, con las manos en la masa.

    Receta para 6 personas.

    Ingredientes:

    • 1 kilo de papas medianas, peladas.
    • 2 yemas de huevo.
    • 1 huevo entero.
    • 400 g de harina sin polvos.
    • 200 g de sémola.
    • 1 nuez moscada rallada.
    • 180 g de hojas de espinacas lavadas.
    • 42 camarones ecuatorianos, sin carcasa y desvenados.
    • 800 cc de crema líquida.
    • 350 g de queso parmesano rallado.
    • 100 cc de aceite de oliva.
    • Perejil picado fino.
    • Sal y pimienta.

    Preparación:

    1. En una olla con agua y sal, cocine las papas 25 minutos o hasta que estén blandas. Retire. Reserve el caldo, hiérvalo y pase las hojas de espinaca en él por 10 segundos. Luego, póngalas rápidamente en un bol con agua fría. Retire el agua, estile y estruje hasta quitar el exceso de agua.
    2. En una licuadora, haga una pasta con las espinacas.
    3. Pase las papas por un prensapapas y póngalas en un bol. Agregue sal, pimienta, nuez moscada, yemas, huevo, un poco de queso parmesano, la pasta de espinaca y la mitad de la harina. Mezcle y compacte los ingredientes hasta formar una masa homogénea de color verde.
    4. Sobre una superficie lisa, amase la masa durante un minuto. Si se siente algo húmeda, agregue un poco de harina.
    5. Haga con la masa cilindros de 2 cm de ancho x 25 de largo. Con un cuchillo, corte la masa en trozos de 3 x 2 cm. Reserve en una budinera con sémola, para evitar que se peguen.
    6. En una olla, caliente la crema hasta que hierva. Baje el fuego y cocine hasta que se evapore en un 25%. Agregue queso parmesano, sal y pimienta. Reserve.
    7. En una sartén con aceite de oliva, saltee los camarones. Salpimiente, revuelva y agregue la crema.
    8. Sacuda la sémola de los gnocchi y cocínelos en una olla con agua hirviendo y sal. Cuando estén flotando, cuele y mezcle con los camarones. Sirva, decorado con perejil.

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