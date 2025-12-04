VOTA INFORMADO por $1100
    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    No hace falta cruzar el hemisferio para sentirse, aunque sea por un bocado, en la Gran Manzana. En distintos puntos de Santiago han aparecido pequeños espacios gastronómicos que capturan la esencia, historia y estilo de la comida neoyorquina.

    Por 
    Constanza Palma

    Oly’s Bagels: un clásico neoyorquino aterriza en Providencia

    En un rincón de Providencia huele a pan recién hecho, y no cualquier pan, sino bagels, de esos que crujen por fuera y se sienten deliciosamente blanditos por dentro. Oly’s Bagels, es un nuevo local dedicado sólo a estos sándwiches, que apuesta por un formato en donde cada uno elige el pan, el queso crema, la proteína, los toppings y la salsa. Todo armado a tu gusto y hecho ahí mismo.

    También hay opciones para quienes prefieren no pensar demasiado. La carta incluye combinaciones como el Veggie con queso crema vegano, garbanzos crocantes y mayo cilantro; el Breakfast Bagel con omelette, tocino y salsa de Miel Merkén; el Pavo Mediterráneo con queso crema de pimentón dulce, pechuga de pavo, aceitunas negras, tomate y lechuga; y finalmente el favorito de quienes buscan tradición, el Griego Ahumado, donde el salmón ahumado en frío se une con alcaparras y cebolla encurtida.

    Aunque hoy los bagels se sienten esencialmente neoyorquinos, su historia viene del siglo XVII en Polonia. En épocas donde las leyes antisemitas impedían a los judíos hornear pan. Hervir la masa fue la solución que terminó dándoles su textura única. Cuando esa comunidad llegó a Nueva York, el bagel se transformó en un emblema callejero que hasta hoy define la ciudad.

    ¿Dónde? General Salvo 20, Providencia.

    Horario: Martes a sábado, 12:00 a 15:00.

    __

    MAD Pizzas: slices de 60 centímetros por solo $3.500.

    Si hablamos de Nueva York, hablamos de pizza por slice. 60 centímetros de diámetro, masa fina, borde crujiente, queso suficiente para estirarse al morder, cada slice es una invitación inmediata a imaginarse en la Gran Manzana a la hora del almuerzo. Eso es exactamente lo que ofrecen en MAD Pizzas, a pasos del metro Salvador.

    Nacido del entusiasmo de cuatro amigos, el local promete un pedazo de Nueva York por $3.500. Hay cuatro variedades: Margarita, NY Pepperoni, Brooklyn (con jamón y champiñón) y Harlem, una más atrevida con salsa de crema, tocino y puerros.

    Además, tienen una barra de café que acompaña perfecto. Un plan rápido, sabroso y al paso.

    ¿Dónde? Av. Providencia 753, Santiago.

    Horario: Lunes a viernes, 8:00 a 21:00.

    __

    Pretzel Mood: el clásico de los carritos neoyorquinos, en el MUT

    En el piso -2 del Mercado Urbano Tobalaba, entre tránsito de oficinistas y compradores curiosos, está Pretzel Mood, un rincón cálido que huele a masa recién horneada, azúcar y canela. Los pretzels, ese snack icónico de Nueva York, nacieron entre monjes europeos en la Edad Media y cruzaron el Atlántico gracias a inmigrantes alemanes. Su popularidad creció en las calles neoyorquinas por una razón simple: son baratos, portátiles y deliciosos.

    Pretzel Mood conserva esa esencia callejera, pero con una variedad digna de vitrina gourmet: pretzels dulces de azúcar canela o dulce de leche, y salados como pizza o tocino. Crujientes por fuera y suaves por dentro, son el tipo de picoteo perfecto para matar el hambre en medio del ajetreo de la ciudad.

    ¿Dónde? MUT, piso -2.

    Horario: Lunes a domingo, 8:00 a 20:00.

