Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

Oly’s Bagels: un clásico neoyorquino aterriza en Providencia

En un rincón de Providencia huele a pan recién hecho, y no cualquier pan, sino bagels, de esos que crujen por fuera y se sienten deliciosamente blanditos por dentro. Oly’s Bagels, es un nuevo local dedicado sólo a estos sándwiches, que apuesta por un formato en donde cada uno elige el pan, el queso crema, la proteína, los toppings y la salsa. Todo armado a tu gusto y hecho ahí mismo.

También hay opciones para quienes prefieren no pensar demasiado. La carta incluye combinaciones como el Veggie con queso crema vegano, garbanzos crocantes y mayo cilantro; el Breakfast Bagel con omelette, tocino y salsa de Miel Merkén; el Pavo Mediterráneo con queso crema de pimentón dulce, pechuga de pavo, aceitunas negras, tomate y lechuga; y finalmente el favorito de quienes buscan tradición, el Griego Ahumado, donde el salmón ahumado en frío se une con alcaparras y cebolla encurtida.

Aunque hoy los bagels se sienten esencialmente neoyorquinos, su historia viene del siglo XVII en Polonia. En épocas donde las leyes antisemitas impedían a los judíos hornear pan. Hervir la masa fue la solución que terminó dándoles su textura única. Cuando esa comunidad llegó a Nueva York, el bagel se transformó en un emblema callejero que hasta hoy define la ciudad.

¿Dónde? General Salvo 20, Providencia.

Horario: Martes a sábado, 12:00 a 15:00.

__

MAD Pizzas: slices de 60 centímetros por solo $3.500.

Si hablamos de Nueva York, hablamos de pizza por slice. 60 centímetros de diámetro, masa fina, borde crujiente, queso suficiente para estirarse al morder, cada slice es una invitación inmediata a imaginarse en la Gran Manzana a la hora del almuerzo. Eso es exactamente lo que ofrecen en MAD Pizzas, a pasos del metro Salvador.

Nacido del entusiasmo de cuatro amigos, el local promete un pedazo de Nueva York por $3.500. Hay cuatro variedades: Margarita, NY Pepperoni, Brooklyn (con jamón y champiñón) y Harlem, una más atrevida con salsa de crema, tocino y puerros.

Además, tienen una barra de café que acompaña perfecto. Un plan rápido, sabroso y al paso.

¿Dónde? Av. Providencia 753, Santiago.

Horario: Lunes a viernes, 8:00 a 21:00.

__

Pretzel Mood: el clásico de los carritos neoyorquinos, en el MUT

En el piso -2 del Mercado Urbano Tobalaba, entre tránsito de oficinistas y compradores curiosos, está Pretzel Mood, un rincón cálido que huele a masa recién horneada, azúcar y canela. Los pretzels, ese snack icónico de Nueva York, nacieron entre monjes europeos en la Edad Media y cruzaron el Atlántico gracias a inmigrantes alemanes. Su popularidad creció en las calles neoyorquinas por una razón simple: son baratos, portátiles y deliciosos.

Pretzel Mood conserva esa esencia callejera, pero con una variedad digna de vitrina gourmet: pretzels dulces de azúcar canela o dulce de leche, y salados como pizza o tocino. Crujientes por fuera y suaves por dentro, son el tipo de picoteo perfecto para matar el hambre en medio del ajetreo de la ciudad.

¿Dónde? MUT, piso -2.

Horario: Lunes a domingo, 8:00 a 20:00.