SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Isak y Gyökeres como figuras: Suecia no tiene problemas para golear a Túnez en su estreno en el Mundial 2026

    En Monterrey, el elenco escandinavo obtuvo una cómoda victoria por 5-1 contra las Águilas de Cartago y se puso como líder del Grupo F. Fue clave el aporte de las estrellas del Liverpool y Arsenal, ya que contribuyeron con un gol cada uno.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Suecia aplastó con una contundente a Túnez en el Mundial 2026. Foto: Svensk Fotboll/X.

    La primera jornada dominical del Mundial 2026 finalizó con una gran expresión futbolística de Suecia. En un estadio de Monterrey repleto, la selección nórdica, que se había metido por la ventana en la cita planetaria gracias al cupo de la UEFA Nations League y una postrera clasificación en el repechaje, superó por 5-1 al modesto cuadro de Túnez, en el marco del Grupo F.

    Teniendo en cuenta la igualdad entre Países Bajos y Japón, tanto escandinavos como africanos estaban ante la posibilidad de treparse a la cima en caso de obtener un triunfo. Con esto, fue el elenco europeo el que salió más decidido a buscar el resultado desde el comienzo en suelo mexicano.

    El equipo amarillo y azul no tardó en colmar el territorio rival, con un intento de Viktor Gyökeres que se marchó por encima a los 4′. Sin embargo, solo dos minutos más tarde afinaron la puntería e impusieron condiciones. Un enredo del portero Mouhib Chamakh con el delantero del Arsenal derivó en un rechazo desde la línea, pero, en el rebote, Yasin Ayari sacó una violenta volea desde fuera del área y marcó un golazo. El jugador del Brighton de la Premier League pidió perdón al momento de la anotación, pues su padre es de origen tunecino.

    La apertura de la cuenta de los suecos, sumada a la pausa de hidratación, trajo un cambio de planes para Túnez. De manera incomprensible, las Águilas de Cartago optaron por cambiar la línea de cuatro defensores a una de tres, con la intención de sumar un hombre más en ofensiva. No obstante, aquello acabó siendo una mala decisión porque quedaron expuestos en el fondo.

    Naturalmente, el partido se volvió a abrir y quedaron espacios que los delanteros de Suecia no dudaron en aprovechar. A los 29′, un carrerón por la izquierda de Alexander Isak derivó en el segundo gol. El ariete del Liverpool disparó con un remate rasante, que no iba tan esquinado. Sin embargo, el portero Chamakh continuó con los errores y tuvo una floja respuesta.

    Suecia dominó a Túnez en el debut del Mundial. Foto: Svensk Fotboll/X.

    Por méritos netamente deportivos, Túnez no tenía ningún argumento para contrarrestar los acercamientos de los nórdicos. Pero el fútbol sabe poco de justicia. Casi de casualidad, los africanos se encontraron con el descuento en el cierre del primer tiempo. En los 43′, el zaguero Omar Rekik subió al área para buscar un cabezazo tras un saque de banda y logró convertir al peinar el balón.

    Suecia lo liquida

    El gol concedido al término de la primera mitad fue un llamado de atención para los pupilos de Graham Potter. Por ello, en el complemento recuperaron el apetito y emprendieron una nueva búsqueda para obtener la cifra que les entregara más tranquilidad.

    Y lo cierto es que fueron efectivos a la hora de forzar un nuevo fallo en la última línea de Túnez. En los 60′, Ellyes Skhiri intentó salir con pelota dominada pero la perdió de forma infantil ante la presión de Isak. Tras el robo, el ex Newcastle le dejó servido el gol a Gyökeres, que no perdonó en el mano a mano.

    Pero el tanto del futbolista Gunner no fue suficiente. Sobre los minutos finales, Suecia prosiguió con el tranco demoledor y se encargó de liquidar cualquier aspiración de su oponente. Primero, a los 83′, Mattias Svanberg ingresó para un tiro libre y anotó en la primera pelota que tocó. En una instancia inicial, el tanto se anuló por un presunto offside. Sin embargo, tras chequeo de la tecnología semiautomática del VAR, el juez argentino Yael Falcón Pérez lo validó al percatarse de la posición lícita. Posteriormente, cuando el reloj marcaba los descuentos (90′+6′), Ayari volvió a repetir la conquista con otro potente remate de media distancia.

    Con esta contundente goleada, el conjunto sueco se sube a lo más alto del Grupo F con tres unidades. Países Bajos y Japón lo secundan con un punto. En la próxima fecha, se enfrentan a los neerlandeses en Houston, mientras que los tunecinos vuelven a Monterrey para medirse con la escuadra nipona.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026Selección de SueciaSelección de TúnezFútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho

    Gobierno valora acuerdo entre EE.UU. e Irán y llama a consolidar una paz duradera en Medio Oriente

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    Masivo bombardeo ruso provoca incendio en Monasterio de las Cuevas de Kiev: es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes

    Lo más leído

    1.
    En la previa del debut de España en el Mundial: Marc Cucurella sorprende con su llegada al Real Madrid

    En la previa del debut de España en el Mundial: Marc Cucurella sorprende con su llegada al Real Madrid

    2.
    Bielsa revive su paso por la Roja previo al Mundial 2026: “Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo”

    Bielsa revive su paso por la Roja previo al Mundial 2026: “Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo”

    3.
    El “abuelo” del Mundial: técnico de Curazao se convierte en el más longevo en dirigir en la historia del torneo

    El “abuelo” del Mundial: técnico de Curazao se convierte en el más longevo en dirigir en la historia del torneo

    4.
    Sudamérica sigue sin triunfos en el Mundial 2026: Ecuador recibe un mazazo en el final y cae con Costa de Marfil

    Sudamérica sigue sin triunfos en el Mundial 2026: Ecuador recibe un mazazo en el final y cae con Costa de Marfil

    5.
    Fernando Zampedri pone de cabeza al Campanil y la UC termina la primera rueda con una contundente goleada

    Fernando Zampedri pone de cabeza al Campanil y la UC termina la primera rueda con una contundente goleada

    6.
    La primera gran polémica del Mundial: la FIFA revela “breve interrupción técnica” del VAR en cuestionado penal de Suiza ante Qatar

    La primera gran polémica del Mundial: la FIFA revela “breve interrupción técnica” del VAR en cuestionado penal de Suiza ante Qatar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    Servicios

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes
    Chile

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes

    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho

    Gobierno valora acuerdo entre EE.UU. e Irán y llama a consolidar una paz duradera en Medio Oriente

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes
    Negocios

    Mercados valoran acuerdo entre Estados Unidos e Irán y entregan señal de una buena jornada para este lunes

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    Cómo opera la UAF y cuál fue su rol en la Operación Tokio

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    Con Isak y Gyökeres como figuras: Suecia no tiene problemas para golear a Túnez en su estreno en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con Isak y Gyökeres como figuras: Suecia no tiene problemas para golear a Túnez en su estreno en el Mundial 2026

    Bielsa revive su paso por la Roja previo al Mundial 2026: “Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo”

    Sudamérica sigue sin triunfos en el Mundial 2026: Ecuador recibe un mazazo en el final y cae con Costa de Marfil

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”
    Mundo

    Irán ratifica acuerdo para poner fin a la guerra con EE.UU. y dice que “los compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”

    Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

    Masivo bombardeo ruso provoca incendio en Monasterio de las Cuevas de Kiev: es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano