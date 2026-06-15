Con Isak y Gyökeres como figuras: Suecia no tiene problemas para golear a Túnez en su estreno en el Mundial 2026

La primera jornada dominical del Mundial 2026 finalizó con una gran expresión futbolística de Suecia. En un estadio de Monterrey repleto, la selección nórdica, que se había metido por la ventana en la cita planetaria gracias al cupo de la UEFA Nations League y una postrera clasificación en el repechaje, superó por 5-1 al modesto cuadro de Túnez, en el marco del Grupo F.

Teniendo en cuenta la igualdad entre Países Bajos y Japón, tanto escandinavos como africanos estaban ante la posibilidad de treparse a la cima en caso de obtener un triunfo. Con esto, fue el elenco europeo el que salió más decidido a buscar el resultado desde el comienzo en suelo mexicano.

El equipo amarillo y azul no tardó en colmar el territorio rival, con un intento de Viktor Gyökeres que se marchó por encima a los 4′. Sin embargo, solo dos minutos más tarde afinaron la puntería e impusieron condiciones. Un enredo del portero Mouhib Chamakh con el delantero del Arsenal derivó en un rechazo desde la línea, pero, en el rebote, Yasin Ayari sacó una violenta volea desde fuera del área y marcó un golazo. El jugador del Brighton de la Premier League pidió perdón al momento de la anotación, pues su padre es de origen tunecino.

La apertura de la cuenta de los suecos, sumada a la pausa de hidratación, trajo un cambio de planes para Túnez. De manera incomprensible, las Águilas de Cartago optaron por cambiar la línea de cuatro defensores a una de tres, con la intención de sumar un hombre más en ofensiva. No obstante, aquello acabó siendo una mala decisión porque quedaron expuestos en el fondo.

Naturalmente, el partido se volvió a abrir y quedaron espacios que los delanteros de Suecia no dudaron en aprovechar. A los 29′, un carrerón por la izquierda de Alexander Isak derivó en el segundo gol. El ariete del Liverpool disparó con un remate rasante, que no iba tan esquinado. Sin embargo, el portero Chamakh continuó con los errores y tuvo una floja respuesta.

Suecia dominó a Túnez en el debut del Mundial. Foto: Svensk Fotboll/X.

Por méritos netamente deportivos, Túnez no tenía ningún argumento para contrarrestar los acercamientos de los nórdicos. Pero el fútbol sabe poco de justicia. Casi de casualidad, los africanos se encontraron con el descuento en el cierre del primer tiempo. En los 43′, el zaguero Omar Rekik subió al área para buscar un cabezazo tras un saque de banda y logró convertir al peinar el balón.

Suecia lo liquida

El gol concedido al término de la primera mitad fue un llamado de atención para los pupilos de Graham Potter. Por ello, en el complemento recuperaron el apetito y emprendieron una nueva búsqueda para obtener la cifra que les entregara más tranquilidad.

Y lo cierto es que fueron efectivos a la hora de forzar un nuevo fallo en la última línea de Túnez. En los 60′, Ellyes Skhiri intentó salir con pelota dominada pero la perdió de forma infantil ante la presión de Isak. Tras el robo, el ex Newcastle le dejó servido el gol a Gyökeres, que no perdonó en el mano a mano.

Pero el tanto del futbolista Gunner no fue suficiente. Sobre los minutos finales, Suecia prosiguió con el tranco demoledor y se encargó de liquidar cualquier aspiración de su oponente. Primero, a los 83′, Mattias Svanberg ingresó para un tiro libre y anotó en la primera pelota que tocó. En una instancia inicial, el tanto se anuló por un presunto offside. Sin embargo, tras chequeo de la tecnología semiautomática del VAR, el juez argentino Yael Falcón Pérez lo validó al percatarse de la posición lícita. Posteriormente, cuando el reloj marcaba los descuentos (90′+6′), Ayari volvió a repetir la conquista con otro potente remate de media distancia.

Con esta contundente goleada, el conjunto sueco se sube a lo más alto del Grupo F con tres unidades. Países Bajos y Japón lo secundan con un punto. En la próxima fecha, se enfrentan a los neerlandeses en Houston, mientras que los tunecinos vuelven a Monterrey para medirse con la escuadra nipona.