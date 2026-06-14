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    Países Bajos desentona y cede un postrero empate ante el corajudo equipo de Japón en su estreno del Mundial 2026

    Los europeos conservaron su ventaja hasta el último minuto del tiempo reglamentario. Sin embargo, un cabeza de Kamada cambió las cosas y ambas escuadras repartieron puntos en su estreno en el Grupo F.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Países Bajos cedió la igualdad ante Japón. FOTO: FIFA.

    Países Bajos dejó muchas dudas en el final. El equipo que dirige Ronald Koeman apretó en los momentos precisos para ponerse en ventaja parcial de 2-1 sobre Japón. Sin embargo, a dos del final, el cabezazo de Daichi Kamada para el 2-2 llenó de dudas a los europeos en el inicio del Grupo F del Mundial 2026.

    Las expectativas del partido en Dallas eran enormes. Por el lado europeo, el equipo de los Tulipanes asoma como gran favorito al título, como el favorito de los algoritmos predictivos. En el otro, el cuadro asiático se presenta como una de las selecciones de mayor desarrollo en los últimos 15 años.

    Rivales que, definitivamente, respondieron a las expectativas, después de armar un duelo de muy táctico, pero una creciente dinámica en la que intentaron alternar el protagonismo. Bajo ese postulado, fue la escuadra de los Oranje la que intentó dominar la posesión de la pelota, contra una escuadra oriental que esperaba el momento justo para explotar la rapidez y el oportunismo de sus hombres en ofensiva.

    Así, los europeos no demoraron en inquietar a los Samuráis Azules. El reloj no llegaba a los 3 minutos de acción cuando la media vuelta de Donyell Malen obligó a una gran reacción del portero nipón Zion Suzuki.

    Pero los japones tenían las armas suficientes para molestar a los aparentes favoritos. Antes del cuarto de hora, una gran acción combinada de Takefusa Kubo y Keito Nakamura que dejó buena posición a Daisen Maeda, quien no pudo rematar.

    Tras ese insinuante vértigo inicial, el partido cayó en un pequeño vacío que volvió a encender otra aproximación clara de los europeos. Tiro de esquina desde la derecha para que Malen ganara en las alturas y su cabezazo fuera repelido por Suzuki.

    En los minutos finales de la primera etapa, los japoneses arriesgaron un poco más. A dos minutos del descanso, Nakamura recibió solo en la frontera del área y su potente disparo se fue junto al vertical derecho del portero Bart Berbruggen. En la jugada siguiente, Ayase Ueda recibió solo en la derecha y su remate dio de lleno en la parte externa de la red.

    Emoción final

    En el tiempo complementario, el partido ganó en dinámica y en goles. Los Tulipanes tomaron la iniciativa e intentaron a meter a los orientales contra su arco. En esa clara declaración de intenciones, no demoraron en abrir la cuenta, a los 50’. Tras un tiro libre, la pelota llegó a los pies de Ryan Gravenberch, quien centró preciso para el cabezazo del capitán Virgil van Dijk y el 1-0, tal como lo hacen ambos en Liverpool.

    Los escurridizos jugadores del Lejano Oriente encontraron la manera de penetrar la resistencia de la escuadra naranja. La gran jugada de Kubo en la izquierda dejó la posesión en Nakamura, quien remató con mucho espacio para conseguir el 1-1, a los 57’.

    Sin embargo, la escuadra de los Oranje quería sacar a relucir su condición de favorito. De esa manera lo entendió Crysencio Summerville, jugador del descendido West Ham United inglés, quien se acomodó en el vértice del área para colocar el 2-1 con un ajustado remate, a los 64’.

    En los minutos finales, los dirigidos de Koeman se dedicaron a administrar la ventaja con orden e inteligencia. Incluso, quedaba la sensación de que si apuraba el paso bien podía aumentar la diferencia.

    Sin embargo, un tiro de esquina desde la derecha permitió el potente cabezazo de Daichi Kamada, quien ganó a Van Dijk en el salto para confirmar el 2-2 de los nipones, resultado que llena de emoción al Grupo F desde el estreno.

    Más sobre:Mundial 2026Selección de Países BajosSelección de JapónVirgil van DijkRonald Koeman

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