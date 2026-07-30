Matrícula de educación superior sigue creciendo: con 1.497.548 registros, suma 5 años consecutivos de máximo histórico

Sostenidamente, desde 2022 la matrícula de la educación superior chilena, considerando pregrado, posgrado y postítulo, ha ido al alza: en 2026 obtuvo por quinto año consecutivo un máximo histórico de registros, esta vez alcanzando 1.497.548, lo que implica un 3% más que en 2025 , con 43.269 matrículas adicionales. Incluso, si se compara con los registros de hace casi 20 años, el sistema prácticamente se duplicó: en 2007 se contabilizaban 776.838 matrículas.

Así se desprende del Informe 2026 del Servicio de Información de Educación Superior de la subsecretaría homónima al que tuvo acceso La Tercera, con datos obtenidos de la matrícula reportada por las propias instituciones.

“Lo que observamos es un pequeño crecimiento, discreto. La trayectoria del incremento en los últimos cinco años ha sido similar, con una recuperación evidente posterior a la pandemia. Si consideramos los cambios demográficos, los datos nos podrían estar indicando que estamos llegando progresivamente a una meseta”, señala al respecto la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés.

Por tipo de institución, las universidades tienen el 59% de la matrícula total, los institutos profesionales (IP), el 34,1%, y los centros de formación técnica (CFT), el 7%. Respecto de 2025, la matrícula subió un 2,8% en universidades y un 15,3% en IP, mientras que en los CFT bajó al 31,7%. En todo caso, esto se explica porque el Inacap traspasó sus carreras Técnicas de Nivel Superior (TNS) del CFT Inacap al IP Inacap.

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR NIVEL DE FORMACIÓN:

Nivel de formación 2022 2023 2024 2025 2026 % variación 2022-2026 %variación 2025-2026 Distribución matrícula 2026 Pregrado 1.214.011 1.249.419 1.277.610 1.325.984 1.372.167 13% 3,5% 91,6% Posgrado 54.585 52.303 52.061 54.696 55.482 1,6% 1,4% 3,7% Postítulo 35.551 39.726 56.427 73.599 69.899 96,6% -5% 4,7% Total 1.304.147 1.341.448 1.386.098 1.454.279 1.497.548 14,8% 3% 100%

Y si de género se trata, las mujeres son el 53,3% de la matrícula total, con 797.617 estudiantes.

Según el análisis, el pregrado concentra el 91,6% del total de la matrícula del sistema y alcanza también su mayor nivel histórico, creciendo un 3,5%, equivalente a 46.183 matrículas adicionales. Respecto de 2022, el aumento alcanza un 13,0%, con más de 158 mil matrículas adicionales.

En detalle, dentro del pregrado las universidades concentran 759.045 matrículas y pasan de ser el 55,2% en 2025 al 55,3% en 2026, mientras los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) en conjunto pasan del 44,8% al 44,7%.

Por otra parte, el crecimiento de la matrícula universitaria, que aumentó un 3,7% y alcanzó su cifra más alta desde que existen datos comparables, no se explica sólo por el ingreso a primer año: de las 27.011 matrículas adicionales de las universidades, 2.125 son nuevos ingresos, lo que, según el análisis, sugiere que la expansión está asociada a mayor retención, continuidades de estudio, retornos o incorporaciones a niveles avanzados.

En el sector universitario, el mayor crecimiento se observa en las privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores (Cruch) , con un alza del 4,5%, seguidas por las privadas del Cruch, con el 3,5%, y las estatales, con un 2,5%.

En otra línea y tal como ha venido ocurriendo desde la pandemia, que abrió la puerta a las clases telemáticas, la educación a distancia cada vez gana más espacio: en pregrado supera por primera vez a la jornada vespertina y adquiere especial relevancia en los institutos profesionales. En concreto, las cifras dicen que aumentó un 13,5% su matrícula y eleva su participación en el sistema del 13,8% al 15,1%.

En esa expansión mucho tienen que ver los mayores de 35 años, que aportan el 38,2% del crecimiento de la matrícula en 2026. En los IP la educación a distancia representa el 30% de la matrícula, frente al 9,1% en los CFT y al 5,9% en las universidades.

Primer año

La matrícula de primer año de pregrado alcanzó 371.067 registros (2,6% más que en 2025). De ellos, 161.292 son correspondientes a universidades y el resto a IP y CFT en conjunto, quienes tienen el 56,5% de las matrículas de primer año de pregrado. De hecho, los IP por sí solos llegan a 166.139 matrículas y superan por primera vez a las universidades.

Según área de conocimiento, Tecnología concentra 118.478 matrículas de primer año, elevando su participación del 29,9% en 2025 al 31,9% en 2026. En la otra vereda, Humanidades (-14,6%), Educación (-5,6%), Arte y Arquitectura (-2,7%) y Ciencias Sociales (-2,7%) cayeron en matrícula de primer año. “Estas variaciones son relevantes porque los nuevos ingresos permiten anticipar cambios en la composición futura de la matrícula”, dice el informe.

“Es una buena noticia que la matrícula en educación superior crezca y si eso lo vinculamos con el campo laboral, nuestra principal ocupación como subsecretaría es fomentar los cambios que resguarden una formación pertinente y que contribuya a la sociedad”, dice la subsecretaria Valdés, quien añade que por lo mismo es importante que las instituciones actualicen su oferta académica, de modo que respondan a los nuevos tiempos y a las demandas reales de la industria.

Por otro lado, cierra la autoridad, “vemos en estos datos una ventana de tiempo muy valiosa para que las instituciones se preparen para el desafío demográfico inminente que aún no muestra todos sus efectos. Tenemos que aprovechar estos años para consolidar una oferta renovada, pensada para un modelo de educación superior para toda la vida, donde las personas puedan actualizarse continuamente”.

Posgrados y postítulos

La matrícula de posgrado llegó a 55.482 registros, un 1,4% más que en 2025. Allí, el 84,8% corresponde a magíster, y el 15,2%, a doctorados, especialidad que desde 2022 ha crecido en un 22,8%.

Al igual que en el pregrado, la educación telemática ha tenido mucho que ver: ese tipo de matrícula creció un 14%.

Por otro lado, la matrícula de postítulo llegó a 69.899 registros, bajando un 5% respecto del año pasado. Acá los diplomados bajaron un 6,1% y son el 82,2% de la matrícula de postítulo.