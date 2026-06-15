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    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho

    La medida, comunicada por el SLEP Santa Corina, rige para todos los establecimientos públicos dependientes bajo su administración y busca resguardar la salud de estudiantes y trabajadores de la educación ante la presencia de material particulado generado por un siniestro.

    Por 
    Roberto Martínez
    Incendio en acopio de neumáticos en Cerrillos obliga a evacuar a 21 personas: no descartan intencionalidad JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina informó la suspensión de clases para este lunes 15 de junio en todos los establecimientos educacionales públicos bajo su administración, debido al deterioro de la calidad del aire provocado por el incendio que afectó este domingo a una empresa ubicada en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

    A través de una declaración pública, el organismo explicó que la decisión fue adoptada como una medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de las comunidades escolares frente a los riesgos asociados a la exposición a contaminantes atmosféricos.

    “Debido a las malas condiciones de calidad del aire registradas en la comuna de Cerrillos como consecuencia del incendio ocurrido durante la jornada de hoy, domingo 14 de junio, se ha determinado la suspensión de clases para mañana lunes 15 de junio, en todos los establecimientos educacionales públicos dependientes de nuestro Servicio Local”, señaló el SLEP.

    La entidad agregó que la determinación tiene como principal objetivo “resguardar la salud y el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de las comunidades educativas”, considerando la presencia de material particulado y otros contaminantes derivados del siniestro.

    Pese a la suspensión de actividades académicas, el SLEP Santa Corina informó que el servicio de alimentación de Junaeb continuará operando durante la jornada para los estudiantes que requieran acceder a este beneficio.

    Incendio generó nube tóxica

    La emergencia se originó durante la madrugada del domingo en las dependencias de la empresa TS-Chile, ubicadas en Avenida Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Cerrillos, donde un depósito de caucho comenzó a arder de manera descontrolada.

    El incendio movilizó a decenas de voluntarios de distintos cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana, quienes trabajaron durante horas para evitar la propagación de las llamas, obligando la evacuación de más de 40 viviendas cercanas.

    Producto de la combustión de grandes cantidades de caucho y neumáticos, una extensa columna de humo y material particulado se elevó sobre la capital, siendo visible desde diversas comunas de Santiago y generando preocupación entre las autoridades por los posibles efectos sobre la salud de la población.

    Ante esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta preventiva para los sectores cercanos al foco del incendio.

    Asimismo, se solicitó a los habitantes de las zonas cercanas al cruce de Avenida Pedro Aguirre Cerda con Piloto Acevedo mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición a los contaminantes.

    Nueva preemergencia ambiental en la RM

    La suspensión de clases ocurre en medio de un complejo escenario ambiental en la capital. La Delegación Presidencial Metropolitana decretó para este lunes una nueva jornada de preemergencia ambiental, la tercera consecutiva, debido a las adversas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago.

    La medida busca disminuir los niveles de contaminación atmosférica y proteger la salud de los habitantes de la región, especialmente de grupos sensibles como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

    En paralelo, el Ministerio de Educación recomienda mantener las clases de Educación Física, aunque con modificaciones en su intensidad y privilegiando actividades bajo techo, con menor exigencia cardiovascular y menor consumo de oxígeno.

    Más sobre:Suspensión de clasesCerrillosSLEP Santa CorinaIncendioContaminaciónTS-ChilePreemergencia ambientalNacional

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