Alejandro Tabilo da el golpe: vence a Ben Shelton y se mete en las semifinales del ATP de Washington.

Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) da el golpe en Estados Unidos. El chileno venció al local Ben Shelton (8°) por 4-6, 7-5 y 6-4 para instalarse en las semifinales del ATP 500 de Washington. Iguala la instancia lograda por Fernando González en el certamen norteamericano en 2009.

El tenista nacional comenzó firme con su servicio, aunque el estadounidense consiguió el primer quiebre del encuentro en el tercer juego para quedar 2-1 arriba. La respuesta de Tabilo fue inmediata: recuperó el break e igualó el marcador 2-2.

Desde ahí ambos sostuvieron sus turnos de saque hasta el cierre del set. Cuando todo apuntaba al tie break, Shelton volvió a quebrar en el noveno juego tras errores de Tabilo y luego cerró la manga con su servicio para imponerse por 6-4.

¡TABILO VENCIÓ A SHELTON Y ESTÁ ENTRE LOS CUATRO MEJORES DE WASHINGTON! 🙌🇨🇱



📺 Mirá #Washington en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/qsKqfYY49C — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 1, 2026

En el segundo parcial no hubo diferencias en el marcador durante gran parte del desarrollo. Ambos mantuvieron sus servicios, aunque Tabilo debió salvar cuatro puntos de quiebre en el noveno juego para mantenerse con vida y quedar 5-4. Con el marcador 6-5 a su favor, el chileno volvió a presionar sobre el saque de Shelton y consiguió el quiebre para quedarse con el set por 7-5, llevando el partido al tercer parcial.

En la manga decisiva, Tabilo comenzó manteniendo su servicio y luego dispuso de dos oportunidades de quiebre, aunque Shelton logró salir adelante para igualar 1-1. El chileno volvió a sostener su saque para quedar 2-1, pero el estadounidense respondió con su servicio y luego consiguió el primer quiebre del tercer set para adelantarse 3-2. Cuando parecía una ventaja decisiva, el nacional respondió de inmediato para responder el break y quedar 3-3.

Luego el duelo siguió igualado en servicios. El chileno ganó su turno de saque para quedar 5-4 y, en el siguiente juego, volvió a quebrar para cerrar el partido con parciales de 4-6, 7-5 y 6-4.

Con este resultado, Tabilo se mete entre los mejores del ATP de Washington. Además, de manera provisoria escaló al puesto 26 del ranking live. Su próximo rival será el español Rafael Jódar (24°).