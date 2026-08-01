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    Sernac emite alerta de seguridad por camionetas Ford con problema en airbag del copiloto

    El defecto aumenta el riesgo de lesiones producto de un accidente. La marca busca inspeccionar y reemplazar las piezas defectuosas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Sernac emite alerta de seguridad para camioneta Ford, modelo Maverick.

    El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este viernes una alerta de seguridad para una camioneta de la marca Ford que presenta problemas en el sistema airbag del copiloto.

    La falla fue informada al organismo por Ford Motor Company Chile SpA y se relaciona a la camioneta Ford, modelo Maverick, comercializada en el país durante noviembre del año 2025. Durante la venta del vehículo, cinco ejemplares lograron ser comercializados y se encuentran en poder de los consumidores.

    Según se informó, se trata de 13 unidades en total que presentarían el problema, además de las 5 que ya están en posesión de sus dueños, hay otras 5 que se mantienen en la cadena de distribución y tres que se mantienen en stock.

    De acuerdo con la marca, el defecto radica en que “en algunos de los vehículos involucrados, las puertas de los conductos de la bolsa de aire del pasajero pueden desprenderse en caso de un accidente que requiera el despliegue de la misma”.

    Esto, podría aumentar el riesgo de lesiones ante un siniestro vial, producto del impacto. De momento no se han registrado accidentes relacionados con el problema de este modelo en el país.

    En esa línea, se indicó que los consumidores deben identificar si su vehículo se encuentra en el listado con el número de chasis (VIN) reportados con la falla y contactar a Ford a través de sus canales de atención para proceder a una inspección y reemplazo de la sección superior del panel de instrumentos en los vehículos afectados.

    “La reparación contempla un tiempo estimado de 8 horas aproximadamente y es sin costo para los consumidores afectados”, agregan desde el Sernac.

    Más sobre:SernacAlerta de seguridadFordMaverick2025CamionetaAirbag

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