Las otras oportunidades en que se suspendió la Fiesta de La Pampilla: ha ocurrido cinco veces en los últimos 11 años

Se trata de la fiesta constumbrista más grande de Chile. La Fiesta de la Pampilla es una ocasión de festejo que se desarrolla en Coquimbo anualmente entre el 18 y 20 de septiembre, en medio de las Fiestas Patrias en el país.

En promedio asisten unas 300.000 personas cada año, las que por lo general, con el afán de reservar un buen espacio, llegan al lugar incluso semanas antes de que empiece, con carpas y puestos de comidas, entre otros.

Sobre su origen, se cree que puede ser incluso en 1810 luego de la Primera Junta de Gobierno, hito celebrado por los habitantes de la zona en el sector de La Pampilla, acompañado de cueca y chicha.

Foto histórica de la Fiesta de La Pampilla.

Dada la importancia de la festividad, todos los años los asistentes siguen muy de cerca los pormenores, así como también los artistas invitados. Sin embargo, para este 2026 el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, tomó la decisión de suspenderla debido a que los recursos municipales deberán ser utilizados para ayudar a las personas y zonas afectadas por el reciente sistema frontal que golpeó severamente al norte del país.

“La gente de Coquimbo necesita soluciones hoy, no el próximo año. No podemos esperar hasta el 2027 para contar con recursos frescos. Por eso dispusimos $1.800 millones para reasignarlos a la tarea de reconstrucción. Hay otro factor muy importante a considerar y es que la Fiesta de La Pampilla requiere un despliegue de más de 500 funcionarios para su realización. Nosotros hemos decidido que las cuadrillas de aseo, de operaciones y toda la capacidad operativa del municipio esté enfocada exclusivamente en la reconstrucción", señala el edil.

Manouchehri en terreno (de jockey). Pedro Rafael Sandoval Paul

Pero esta no es la primera vez que La Pampilla es suspendida. Lo descrito para la versión 2026 tiene antecedentes históricos, incluso más de los que se pueden imaginar.

En los últimos 11 años ha sido cancelada en cinco oportunidades por diversos motivos como la pandemia, o bien, emergencias climáticas. Más atrás se suma la suspensión de 1973 por razones políticas tras el golpe de Estado.

Fiesta de La Pampilla.

En tal sentido, Manouchehri sostiene que “la fiesta fue suspendida durante la pandemia, ya que situaciones excepcionales requieren de decisiones excepcionales. Coquimbo hoy se encuentra bajo estado de catástrofe y bajo los efectos de una devastación que equivalió a tener un tsunami de costa a cordillera. La Pampilla es parta del alma de la comuna, pero nuestros esfuerzos están dirigidos hoy en acompañar a los vecinos de Coquimbo y en poner de pie nuevamente a nuestra ciudad”.

Dicho está: luego del golpe de Estado del 11 de septiembre del año 73, el país se encontraba en estado de sitio por lo que todas las celebraciones fueron canceladas.

Tuvieron que pasar 42 años para que se cancelara nuevamente, aunque por motivos completamente distintos. En 2015 la causa fue el terremoto y tsunami que afectó gravemente a la Región de Coquimbo. Luego, en 2020, fue nuevamente suspendida debido al desarrollo del Covid-19, situación sanitaria que en ese entonces ya afectaba a todo el orbe.

Fiesta de La Pampilla.

En 2021, la festividad que tenía a Don Omar y Los Bunkers entre sus posibles invitados, también fue suspendida. La pandemia aún tenía al país y al mundo en vilo, por lo que las fiestas y celebraciones masivas no estaban permitidas. Las cuarentenas y la exigencia de distancia social eran parte del día a día.

Lo mismo ocurrió en 2022, totalizando tres años consecutivos sin la Fiesta de La Pampilla por el coronavirus. Finalmente en 2023 se volvió a celebrar, así como también en 2024 y 2025, pero en 2026, como ya es sabido, nuevamente se suspendió.

“Hoy nuestro foco está en mejorar las condiciones de las viviendas y la conectividad en nuestra ciudad. No estamos pensando en la fiesta. La Pampilla es una tradición y es parte de la identidad de Coquimbo pero la gente sabe que debemos actuar con sensatez. Como ya lo dijimos: la Pampilla volverá, porque es parte del alma de nuestra comuna. Pero hoy elegimos poner cada peso, cada esfuerzo y cada funcionario donde más se necesita”, finaliza Manouchehri.

En la región, según dio a conocer Manouchehri, muchas familias se han visto afectadas, incluso varias de éstas, lo perdieron todo. “Por eso nos preocupa que el gobierno no tenga una hoja de ruta bien definida para levantar a la Región de Coquimbo, que en este instante se encuentra nuevamente afectada por las lluvias, con activación de quebradas, alertas SAE en curso y la interrupción de caminos por grandes socavones. Quince días después de la emergencia volvemos al mismo escenario“.

La decisión, reconoce el alcalde, se tomó por las familias de Coquimbo. “Nosotros tenemos que destinar nuestros recursos a recuperar las 20.900 viviendas afectadas, los 22 caminos interrumpidos, los 7 puentes gravemente dañados, las más de 200 vías que se encuentran deterioradas. Tenemos localidades que llevan 15 días aisladas en nuestra comuna”.

“A eso, se suma la pérdida que día a día va creciendo por interrupción en actividades comerciales, como la que tienen nuestros pescadores, ferias de chacareros o trabajadores silvoagropecuarios. Pérdida que como municipalidad ciframos a la fecha en más de $1.900 millones ”, añade.

Imagen de lo ocurrido en Coquimbo.

“Estos antecedentes nos entregan un cuadro que no es el mejor y nos animan a decisiones que son difíciles pero que los vecinos de Coquimbo entienden y respaldan“, añade Manouchehri, quien inició y terminó su carrera como futbolista en Coquimbo Unido, antes de dedicarse a la política.