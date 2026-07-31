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    De peleas con la izquierda a enfrentarse al gobierno: el prominente rol de Catalina San Martín en el gallito por contribuciones

    La alcaldesa de Las Condes lidera la comuna que más plata tiene involucrada en la exención de contribuciones. Ello la ha llevado a ser una de las voces más activas durante el último tiempo del debate.

    Por 
    Luciano Jiménez
    La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    En la región de Coquimbo se encontraba por estos días la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, junto al Presidente José Antonio Kast y autoridades del gobierno, en medio del temporal que afecta al país, añadiendo más protagonismo a su reciente actuar.

    Y es que particularmente en el debate de la exención de contribuciones para adultos mayores -incluida en la megarreforma del Ejecutivo- la jefa comunal ha protagonizado diversos cruces. Coincidencia o no, la alcaldesa lidera la comuna con mayor impacto en dinero por la medida: unos $13 mil millones. Los alcaldes opositores la han apuntado a ella particularmente como una de las voces más interesadas en el debate.

    Pero su protagonismo no solo la ha llevado a enfrentarse a la izquierda por este tema, sino que también al propio gobierno desde que se inició el debate, lo que ha quedado marcado en una serie de episodios.

    El mapa de la eximición de contribuciones por comuna.

    Los $13 mil millones

    La megarreforma que derivará en eximir a los adultos mayores de 65 años beneficiará a unos 192 mil inmuebles a lo largo del país. Antes de la entrada en vigencia de esta ley, en Chile el 77% de las viviendas ya están exentas de este impuesto territorial, especialmente las más vulnerables. De ahí que la izquierda ha apuntado a que este proyecto “beneficia a los más ricos”. Para esta reforma en particular, Las Condes es la comuna con más inmuebles habitacionales beneficiados: 22.126 propiedades, lo que representa a más del 10% del total.

    Pero además, ello implica que esta comuna es la que mayor impacto en su presupuesto tendrá en la exención de contribuciones -si se mide por el total de dinero y no por el porcentaje de su presupuesto anual- lo que se traduce en unos $13.062 millones menos. Luego de que el gobierno anunciara que compensará todas esas platas vía impuestos generales, los alcaldes de izquierda criticaron que sean vecinos de comunas más vulnerables quienes finalmente financien a las comunas de más recursos. Fue en eso que San Martín adquirió un tono más frontal.

    La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    Así empezó a encarar a alcaldes de izquierda y a acusarlos de faltar a la verdad. “Deja de mentir”, le dijo al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, este jueves por redes sociales. En lo particular, la jefa comunal ha acusado a sus pares de oposición de mostrar imprecisiones con los datos. Esto, dado que el grupo encabezado por Vodanovic, Karina Delfino (Quinta Normal) y Claudio Castro (Renca), si bien ha recalcado que efectivamente será Las Condes la comuna que más plata recibirá en compensación por parte del Estado, San Martín les ha hecho ver que solamente recuperarán lo que pierden y ni un peso más.

    Justamente por ser la comuna a la que más plata se le compensará, el concejo de Cerro Navia enviará a la Contraloría General de la República una consulta para determinar si San Martín estaba facultada o no -en calidad de vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM)- para votar la decisión de la plataforma municipal de acoger la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la vía de compensación.

    Los alcaldes de oposición.

    San Martín además ha abordado personalmente con los alcaldes opositores su molestia. Por ejemplo, hace unos días le escribió directamente a Delfino por el tema.

    La alcaldesa de Las Condes además le ha retrucado a la izquierda que el acuerdo que alcanzaron los alcaldes en la región de Coquimbo no era tan específico sobre los cambios al Fondo Común Municipal -glosa de platas de las comunas con más recursos a las más escasas- como asegura la izquierda, que ha sugerido que la compensación de los U$ 70 millones del gobierno se distribuya equitativamente en las comunas, lo que en la práctica implicaría que Las Condes pierda plata año a año.

    Pero antes de este enfrentamiento con sus pares de oposición, la alcaldesa de Las Condes adquirió protagonismo hace unas semanas al enfrascarse también en una disputa con el propio gobierno. En una reunión con el gobierno sugirió eliminar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para recortar el gasto fiscal. Ello le valió recriminaciones del subsecretario Sebastián Figueroa, con quien luego se sentó a conversar y todo terminó en buen pie entre ellos.

    También se vio directamente aludida cuando hace algún tiempo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que el proyecto y el impacto económico de eximir contribuciones afectaba principalmente a las 12 comunas “más ricas”.

    Más sobre:Catalina San MartínLas CondesAlcaldesMunicipalismoContribuciones

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