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    Política

    Exsubsecretario de Hacienda destaca nuevo test de droga negativo y afirma que cumple “estándar” para ejercer cargo en el gobierno

    Juan Pablo Rodríguez apuntó a los resultados del examen que se realizó en la Red UC Christus, que fue negativo para las sustancias pesquisadas.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

    El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, salió a destacar el resultado negativo de un nuevo examen de drogas que se practicó en una clínica privada, para contradecir la muestra positiva que le costó la salida del gobierno.

    El test de pelo adicional al que hace referencia la exautoridad habría sido practicado en la Red UC Christus, cuya muestra fue enviada para su procesamiento a un laboratorio en Estados Unidos.

    El resultado, conocido este viernes y al que accedió La Tercera previo a la declaración de Rodríguez, fue negativo para las sustancias pesquisadas.

    “Siempre he dicho la verdad y voy a demostrarlo. Por eso, cuando se me comunicó la noticia la semana pasada, informé a la ciudadanía que me iba a realizar exámenes de orina y de pelo en distintos laboratorios prestigiosos del país para poder demostrar esa verdad. Ahora, hace pocos minutos, me acaba de llegar el examen de pelo que me hice en la Universidad Católica que da cuenta de un resultado negativo para cualquier tipo de drogas”, dijo en un video publicado en X.

    Y luego agregó: “Este examen de pelo, sumado al examen de pelo negativo que tengo de abril, tipo de examen que pesquisa de tres o cuatro meses hacia atrás, da cuenta que lo que he dicho siempre, es verdad”.

    El exsubsecretario de la cartera de Hacienda liderada por Jorge Quiroz, además, deslizó su interés en volver al Ejecutivo.

    “Creo que hoy día los elementos son suficientes para concluir que cumplo perfectamente el estándar para ejercer una alta autoridad dentro del Estado y del gobierno”, señaló.

    La puerta para un eventual regreso de Rodríguez, de hecho, fue abierta previamente desde La Moneda, cuando el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, planteó que podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo.

    Más sobre:Juan Pablo RodríguezHaciendaSubsecretaría de HaciendaTest de drogasGobiernoJosé Antonio Kast

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