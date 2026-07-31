“Un cirujano, muy cuidadoso”: Eduardo Aninat elogia la gestión de Quiroz y se opone a la privatización de Codelco

El economista y exministro de Hacienda, Eduardo Aninat, se cuadró con la megarreforma que empuja el gobierno de José Antonio Kast, cuyo eje central ya fue aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados.

“Es absolutamente una modernización del Estado, tal vez medio encubierta, pero que ahora empieza a salir”, dijo en conversación con radio Duna, manifestando además su deseo de que la iniciativa no demore en aplicarse si es que va al TC.

“El nivel de desempleo e incertidumbre es alto”, comentó.

Además, la exautoridad de gobierno valoró positivamente la imagen del actual jefe de cartera, Jorge Quiroz, afirmando que “este es el primer ministro que no es puro macro. (...) Yo vi prácticamente un cirujano, muy cuidadoso, muy frío, metiéndose en la institucionalidad del sector público. Eso me gustó porque era una mirada distinta”.

13 Diciembre 2022 Andres Perez

Descarta privatización de Codelco

Durante su periodo como embajador en México, Aninat planteó la posibilidad de avanzar en la privatización de Codelco, tema que se ha discutido en las últimas semanas.

Sin embargo, en esta ocasión el economista consideró que “no había para qué destapar este tema en el sentido de que es poco realista y no reo que sea tan razonable”.

El gobierno está abierto al ingreso de privados a Codelco. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“ Privatizar Codelco en un momento en que hay un riesgo internacional muy alto es jugar con los dados bien al lote , porque todos están preocupados de estas turbulencias que ha provocado la guerra, de los vaivenes, el precio de los combustibles, qué es esencial para Codelco. Entonces, jugar la lotería”, declaró.

Además, sobre la propuesta de Bernardo Fontaine de vender activos de la minera, Aninat aseguró que él “no habría hablado todavía” hasta tener toda la información identificada y valorada “porque adelanta la discusión que no va a ser”.