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    Culto

    Con Alberto Fuguet y Francisco Ortega: Planeta de Autores Fest aterriza en Concepción

    El festival literario organizado por Grupo Planeta se realizará el sábado 8 de agosto en la Biblioteca Municipal de Concepción. Francisco Ortega, Kamila Gónzalez, Joaquín Barañao, Félix Vega y Alberto Fuguet serán parte del programa del evento que contempla presentaciones y firmas.

    Por 
    Equipo de Culto

    Concepción se prepara para recibir una nueva edición de Planeta de Autores Fest, encuentro literario gratuito que reunirá a destacados autores nacionales. El festival es una oportunidad única para compartir con reconocidos escritores y celebrar la pasión por los libros.

    La actividad se realizará el sábado 8 de agosto desde las 15:00 horas en la Biblioteca Municipal de Concepción, ubicada Víctor Lamas 615. Durante la jornada, los lectores podrán asistir a distintas presentaciones y tendrán la oportunidad de conseguir la firma de sus autores favoritos.

    Entre otros, estarán presentes Francisco Ortega, Kamila Gónzalez, Joaquín Barañao, Félix Vega y Alberto Fuguet.

    Durante el festival, un stand de ventas de Grupo Planeta ofrecerá una selección de novedades y libros de los autores que participarán en el evento.

    Revisa a continuación el programade actividades:

    Más sobre:LibrosPlaneta de Autores FestFrancisco OrtegaAlberto FuguetLibros Culto

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