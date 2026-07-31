Con Alberto Fuguet y Francisco Ortega: Planeta de Autores Fest aterriza en Concepción

Concepción se prepara para recibir una nueva edición de Planeta de Autores Fest, encuentro literario gratuito que reunirá a destacados autores nacionales. El festival es una oportunidad única para compartir con reconocidos escritores y celebrar la pasión por los libros.

La actividad se realizará el sábado 8 de agosto desde las 15:00 horas en la Biblioteca Municipal de Concepción, ubicada Víctor Lamas 615. Durante la jornada, los lectores podrán asistir a distintas presentaciones y tendrán la oportunidad de conseguir la firma de sus autores favoritos.

Entre otros, estarán presentes Francisco Ortega, Kamila Gónzalez, Joaquín Barañao, Félix Vega y Alberto Fuguet.

Durante el festival, un stand de ventas de Grupo Planeta ofrecerá una selección de novedades y libros de los autores que participarán en el evento.

Revisa a continuación el programade actividades: