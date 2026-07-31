Ventas de vehículos de cero y bajas emisiones se duplican a junio pero se enfría la infraestructura para carga

La venta de vehículos nuevos livianos y medianos de cero y bajas emisiones sigue avanzando en Chile. Según el informe mensual de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), entre enero y junio de 2026 se comercializaron en Chile 30.322 unidades, un crecimiento acumulado de 105% respecto de igual período del año anterior,

El gremio sostuvo que el resultado “confirma la aceleración de la transición hacia tecnologías de propulsión más eficientes, aunque el ritmo actual todavía resulta insuficiente” para que los vehículos enchufables alcancen una participación de 20% del mercado en 2030, meta trazada por el Gobierno en su revisión a la Estrategia Nacional de Electromovilidad.

Enchufables: 9.978 unidades y 6,5% del mercado

De acuerdo al reoporte de junio, los vehículos electrificados enchufables totalizaron 9.978 unidades en el semestre, 165,4% más que en el mismo período de 2025.

Los eléctricos puros (BEV) sumaron 5.425 unidades, con un alza de 113,8%; los híbridos enchufables (PHEV) llegaron a 3.811 unidades, un aumento de 219,4%; y los eléctricos de rango extendido enchufables (P-REEV) alcanzaron 742 unidades, con una expansión de 2.458,6%.

Con esas cifras, los enchufables representaron 6,5% del mercado de livianos y medianos en el primer semestre, frente a 93,5% de los vehículos de combustión interna. Solo en junio se vendieron 2.176 unidades enchufables, 175,1% más que en el mismo mes de 2025, con 1.257 BEV (+200,0%), 856 PHEV (+149,6%) y 63 P-REEV (+117,2%).

Los electrificados no enchufables acumularon 20.344 unidades en el semestre, con un crecimiento de 84,3%. Dentro de ese grupo, los híbridos convencionales y de rango extendido no enchufables (HEV y REEV) sumaron 7.783 unidades, 89,4% más que un año atrás, mientras que los microhíbridos (MHEV) alcanzaron 12.561 unidades, con un incremento de 81,3%.

SUV concentran la venta y Tesla lidera el ranking

En los eléctricos puros, los SUV concentraron 2.750 unidades (50,7% del total), seguidos por los vehículos de pasajeros con 2.185 unidades (40,3%), los comerciales con 418 (7,7%) y las camionetas con 72 unidades (1,3%), único segmento que retrocedió, con una caída de 31,4%.

En los híbridos enchufables (PHEV y P-REEV), que sumaron 4.553 unidades con un alza de 272,6%, los SUV representaron 3.604 unidades (79,2%), las camionetas 824 (18,1%) y los vehículos de pasajeros 125 (2,7%).

Los Tesla dominan el mercado de eléctricos en Chile. MIKE BLAKE

El ranking acumulado de marcas en vehículos 100% eléctricos lo encabezó Tesla, con 1.575 unidades y 29% de participación, seguida por BYD (546 unidades y 10,1%), Volvo (427 y 7,9%), Maxus (342 y 6,3%) y Geely (279 y 5,1%).

Por modelos, los más vendidos fueron el Model Y de Tesla (865 unidades), el Model 3 de la misma marca (709) y el EX30 de Volvo (377).

Entre los híbridos enchufables, los modelos con mayor venta acumulada fueron el CS55 Plus IDD de Changan (641 unidades), el Song Plus 1.5T de BYD (438) y el RD6 PHEV de Riddara (378).

Proyecciones: la brecha con la meta 2030

ANAC proyectó que la meta de 20% de participación de vehículos enchufables en 2030 no se alcanzaría sin medidas adicionales. Su escenario base contempla 20.264 unidades y una participación de 6,2% en 2026, cifras que aumentarían a 58.237 unidades y 15,7% del mercado en 2030.

Considerando un mercado total estimado en 370.000 vehículos para 2030, alcanzar una participación de 20% requeriría comercializar aproximadamente 74.000 unidades enchufables, según la asociación.

Eso equivale a multiplicar por 3,7 el volumen previsto para 2026 y supone una brecha de 15.763 unidades respecto del escenario base.

En un escenario con beneficios, en cambio, la participación de los enchufables subiría a 18,4% en 2028 y superaría la meta en 2029, cuando llegaría a 27,1%.

Para 2030, las ventas alcanzarían 135.602 unidades, equivalentes a 36,6% del mercado. Para ANAC, la diferencia entre ambos escenarios “ evidencia la importancia de los incentivos aplicados al costo de adquisición, la tributación y la infraestructura de carga para acelerar la transición ”.

Eficiencia energética

El rendimiento promedio de los vehículos livianos nuevos comercializados en Chile pasó de 15,1 km/l en 2023 a 18,8 km/l en el primer semestre de 2026.

Según el informe, ese resultado se explica por la incorporación de motores más eficientes, el salto tecnológico de los fabricantes y la actualización del laboratorio 3CV del Ministerio de Transportes.

De acuerdo con estimaciones de ANAC, la mejora habría permitido ahorrar 273 millones de litros de combustible entre 2024 y junio de 2026, lo que en términos ambientales representa cerca de 660 mil toneladas de CO2 evitadas, equivalentes a retirar aproximadamente 154 mil automóviles de circulación durante un año.

“Como sector, hemos avanzado desde un rendimiento promedio de 15,1 km/l en 2023 a 18,8 km/l en el primer semestre de este año. Ese progreso se traduce en ahorro para las familias y en menos emisiones para el país”, señaló el presidente de ANAC, Sebastián de Cárcer.

Infraestructura de recarga

ANAC dijo que durante el primer semestre se inscribieron 143 nuevos puntos de carga públicos en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), una disminución de 54,7% respecto de los 316 registrados en igual período de 2025.

La reducción se explica principalmente por la menor incorporación de puntos de corriente alterna (AC), que pasaron de 190 a 20 unidades, una caída de 89,5%. Los de corriente continua (DC) bajaron de 126 a 123 (-2,4%) y representaron 86% de las nuevas instalaciones del año.

A junio de 2026, la SEC registraba 2.245 puntos de carga públicos, de los cuales 59,3% corresponde al estándar tipo 2 sin cable y 25% a CCS tipo 2 (DC).

A junio se inscribieron 143 nuevos puntos de carga públicos en la SEC una baja de 54,7% respecto a igual período de 2025.

En infraestructura privada se registraron 568 nuevas instalaciones, equivalentes a 656 cargadores, cifras aún distantes de las 1.392 instalaciones y 1.754 cargadores contabilizados en todo 2025.

La potencia promedio por cargador bajó de 11,3 kW en 2025 a 8,5 kW en 2026.

Según ANAC, esa desaceleración “ocurre a pesar del crecimiento sostenido en las ventas de vehículos electrificados enchufables durante 2026, lo que sugiere que la expansión de la infraestructura privada no ha acompañado el dinamismo del mercado”.

En total, la SEC contabiliza 3.369 instalaciones privadas, 4.400 cargadores y 45 MW de potencia instalada.