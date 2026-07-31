Vozinha todavía no llega a Chile y su marca ya fue registrada para barritas de cereal

El popular arquero caboverdiano Vozinha no podrá llevar su sobrenombre en la camiseta de Colo Colo y a estas alturas ni siquiera está claro que llegue a Chile, pero “Vozinha” podría terminar como una marca de barritas de cereales, alimentos probióticos, suplementos nutricionales y otras preparaciones no médicas, luego de que el empresario chileno Tomás Betteley Barros solicitara ante el registro de marcas del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi) registrar a su nombre la marca “Vozinha” para comida.

El martes 28 de julio, Betteley Barros, quien según los registros mercantiles posee las sociedades Impactmedia Tecnologia Limitada (empresa de letreros y artículos de publicidad) y Ciudad Urbana Limitada (vestuario y decoración), presentó ante el Inapi una solicitud de registro de la marca denominativa “Vozinha”, bajo la Clase 5 del Clasificador Internacional de Niza, correspondiente a suplementos alimenticios, barritas nutricionales, preparaciones dietéticas y suplementos probióticos.

La solicitud, presentada a las 12:48 horas de ese día, figura al cierre de esta edición bajo estado de preaprobado.

El trámite costó $71.649, según los documentos oficiales del registro; por lejos mucho menos de lo que esta marca podría llegar a valer en el mercado.

Vozinha, el arquero que complicó a Messi en el Mundial. Zhang Chen

En los descriptores del registro, Betteley Barros indica que la marca corresponde a la denominación de una “persona viva” y que la transliteración al español del nombre es precisamente, “Voziña”.

Spider Man

Ayer jueves 30 de julio en la tarde, Colo Colo esperaba la llegada al país del mediático arquero de Cabo Verde de 40 años, cuyo fichaje fue anunciado por Blanco y Negro, la S.A. que controla al popular club deportivo, el viernes 25 de julio.

El contrato, por 18 meses, consideraría una remuneración cercana a los $47 millones mensuales, aproximadamente US$ 50 mil, cinco veces más de lo que Josimar Jose Evora Dias cobraba en GD Chaves, el club de futbol portugués de segunda división del que saltó al Mundial que se terminó de jugar en Norteamérica hace dos semanas, de donde salió convertido en una figura planetaria.

Allí, la selección caboverdiana sorprendió al mundo entero con su juego. Vozinha, apodado así por la palabra portuguesa avozinha (abuelita) en homenaje a sus abuelos que lo criaron en esa isla africana, se convirtió en el jugador más viral del torneo gracias a sus espectaculares atajadas frente a selecciones como España y Argentina, que además le valieron el apodo de “Spider-Man”.

Incertidumbre en Colo Colo por la respuesta de Vozinha

Sus seguidores en Instagram pasaron de 37 mil a más de 28 millones durante el campeonato y suman 29,6 millones al cierre de esta edición, convirtiéndolo en uno de los arqueros con más seguidores en esa red social en el mundo entero. “Nunca olvides quién eres ni de dónde vienes”, pone Vozinha en su cuenta oficial de esa red social, donde no aparece ninguna mención a su esperada llegada a Chile, esta semana.

Para hacerse una idea del valor de su marca: Vozinha fue elegido por Sony Pictures Brasil para protagonizar la campaña oficial de promoción de la nueva película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland.

¿Y si no llega?

Aunque Vozinha es conocido en el mundo entero como Vozinha, su apodo no podría ser usado en la camiseta de Colo Colo, si es que finalmente llega. Ello, porque el reglamento local establece que los futbolistas deben identificarse con su apellido paterno y/o materno en la parte trasera de la camiseta y es explícito en que “no se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres”.

Ello obligaría al arquero a jugar con el apellido “Evora” o “Dias” en su espalda, al menos mientras no se modifique la reglamentación. Colo Colo presentó una solicitud de excepción ante ANFP.

Vozinha, el arquero revelación del Mundial.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que Vozinha viajaría ayer jueves 30 desde Madrid para aterrizar alrededor de las 20 horas en Santiago. Pero el caboverdiano no abordó el avión que lo traería desde la capital española, debido a “trámites pendientes”, según informó ayer Colo Colo, entidad que no ha informado una posible nueva fecha de arribo.

En la prensa deportiva se comenta que el RS Berkane de Marruecos, vigente campeón de la Copa Confederación de la CAF, apareció como alternativa para quedarse finalmente con el portero.

Mientras tanto, la solicitud de Betteley Barros en el Inapi sigue su tramitación. Si el registro es definitivamente aprobado -proceso que puede tomar varios meses y admite oposición de terceros-, el titular de la marca Vozinha, al menos en la clase de suplementos alimenticios en Chile, no sería el jugador.