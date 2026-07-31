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    “Tiene en shock a Colo Colo”: prensa internacional reacciona al retraso de Vozinha en su arribo a Chile

    Los medios extranjeros abordan la complicación en el viaje del guardameta a Santiago.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Inquietud en Colo Colo”: la prensa internacional reacciona al retraso de Vozinha en su arribo a Chile. Zhang Chen

    Vozinha aún no viaja a Chile. El guardameta debía llegar este jueves a Santiago y Colo Colo tenía previsto realizar la presentación oficial este viernes en el estadio Monumental. Nada de eso ocurrió.

    El retraso del vuelo del arquero es seguido con atención en el extranjero. Todos los pasos del portero de Cabo Verde hacen ruido tras su participación en el Mundial.

    “Expectación en Chile ante nuevo retraso de Vozinha para unirse al Colo Colo”, tituló Infobae.

    “El guardameta africano, que tiene un acuerdo para vincularse a Colo Colo, no habría tomado el vuelo que supuestamente debía traerlo desde Madrid esta mañana, según reseñan medios chilenos, a la espera de un pronunciamiento del club“, apunta el sitio.

    Vozinha.

    En ABC de Paraguay también dieron espacio a la noticia. “La llegada a Chile del portero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’, figura en el Mundial 2026, se ha retrasado por segunda ocasión este jueves”, señala el medio.

    En Prensa Latina van más allá y exponen preocupación en Macul. “Inquietud en Colo Colo ante postergación de viaje de Vozinha a Chile”, titulan.

    En el artículo proponen dos versiones: “El entorno del jugador comentó que el principal problema es que Josimar Évora Dias radica en Portugal, donde no hay consulado de Cabo Verde, lo cual complica el trámite migratorio correspondiente. También trascendió que el portero busca un proyecto deportivo que le asegure la titularidad absoluta, algo que el Colo Colo no le garantiza”.

    Una línea similar a la que da el medio mexicano Tribuna. “Fichaje de Vozinha con Colo-Colo entra en incertidumbre tras no viajar a Chile”, plantean.

    “El retraso ha sido atribuido a presuntos problemas de pasaporte y visado, además de versiones sobre nuevas ofertas económicas surgidas tras el buen desempeño internacional del guardameta. Ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada oficialmente por las partes involucradas”, remarcan en la bajada.

    En tanto, el portal Transfers News Live, que publica los fichajes a nivel internacional, no se quedó al margen de la situación que inquieta al Cacique. “𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗔: Vozinha tiene en shock al fútbol chileno tras confirmarse que no abordó su vuelo programado desde Portugal a Chile, a pesar de que estaba previsto que llegara el jueves .No se cree que la razón sea personal. En medio de la incertidumbre, el club marroquí Renaissance Sportive Berkane —que recientemente nombró al exentrenador de la selección de Cabo Verde, Bubista— se dice que ha hecho una oferta al portero de 40 años“, establece.

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