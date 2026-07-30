Vozinha, más allá del fenómeno: los números en la carrera del refuerzo que revoluciona a Colo Colo y al fútbol chileno

Colo Colo fichó al mejor portero del Mundial 2026. Vozinha brilló en la Copa del Mundo bajo los tres palos del modesto seleccionado de Cabo Verde, que dio la sorpresa en su grupo, avanzó de ronda y quedó eliminado en los dieciseisavos de final en una lucha dura ante Argentina. El meta acumuló tapadas ante España, Uruguay y hasta regates contra Argentina. Se volvió unos de los personajes más relevantes del torneo. Como consecuencia, sus seguidores en redes sociales pasaron de los 50 mil a los casi 30 millones durante el torneo.

Pero, ¿qué se sabe de Vozinha más allá de los cuatro partidos en Norteamérica 2026 y del mal duelo que jugó ante la selección chilena previo al Mundial? El mismo día en que Aníbal Mosa confirmó que el portero iba llegar al club para este segundo semestre, de inmediato se apresuró en decir que esto no se trataba de una movida comercial: “No es solo marketing, porque obviamente viene de hacer un muy buen Mundial. Deportivamente está muy apto y por eso lo traemos. Ahora, cuando se conjuga de que tiene una connotación mundial tan grande, también nos interesa eso porque resulta que coloca a nuestro club en la órbita mundial”.

Foto: Instagram Vozinha

Un inicio semiprofesional

El nacido en Mindelo se entretuvo jugando por clubes de barrio en su niñez. No se formó en cadetes, como la normalidad de los futbolistas en este lado del mundo, y debutó en un equipo en la temporada 2007: el Batuque FC de Cabo Verde. Ahí permaneció hasta 2011, cuando pasó al Mindelense.

Esta época no fue fácil para el hoy fichaje de Colo Colo. El fútbol en ese país era semiprofesional, por lo que en sus años de juventud tuvo que mezclar el deporte con otras actividades. Además, el meta reconoció que durante su formación perfeccionó su nivel mirando videos por internet; de esa forma analizaba la colocación y los reflejos de los grandes porteros internacionales.

“Debido a la falta de entrenadores de porteros con formación técnica en Cabo Verde, aprendí a moverme en el arco en gran parte viendo videos de entrenamientos en YouTube. Hay cosas técnicas que, una vez que alcanzas cierto nivel, ya no se pueden arreglar; tengo muchos defectos que, si hubiera iniciado en un club profesional, los hubiera corregido”, dijo hace un tiempo.

Primer contrato a los 26 años y el salto a Europa

Tras ser campeón con Mindelense en Cabo Verde, en 2012, con 26 años, el arquero dio el salto al extranjero. Ficho por el Progresso do Sambizanga, de la Primera División de Angola, y ahí también firmó su primer contrato a tiempo completo. Un cambio importante en su vida.

Con esa camiseta alcanzó a disputar 30 partidos hasta el año 2015, cuando dio otro paso importante: se marchó a vivir a Europa, específicamente a Moldavia, en donde defendió a FC Zimbru durante 27 partidos.

Al año siguiente, se fue a Portugal, un país con más tradición en el fútbol europeo, aunque al Gil Vicente, que en ese entonces competía en la Segunda División. Tras esa experiencia que duró 30 encuentros, vino su mejor época en clubes. En 2017 fichó por Limassol de Chipre, en donde permaneció hasta 2022, jugó 140 partidos y hasta se tituló campeón en la copa de ese país en 2019. Esto lo llevó a disputar fases previas de competiciones internacionales en el viejo continente.

En 2022 se estableció en el fútbol de Eslovaquia para jugar 37 encuentros en dos años por el AS Trenčín y en 2024 volvió a la Segunda División de Portugal para defender a GD Chaves, en donde alcanzó a sumar 51 duelos.

Foto: Instagram Vozinha

En total, las estadísticas indican que Vozinha cuenta con 371 encuentros como profesional, en los que recibió 373 tantos. No obstante, completó la positiva cifra de 140 vallas invictas en los ocho clubes en los que jugó, Hasta que llegó el Mundial 2026 y su vida cambió.

Leyenda en el arco de Cabo Verde

El 8 de septiembre de 2012 es una fecha especial para Josimar José Évora Dias (su nombre original). Ese día jugó por primera vez por la selección de Cabo Verde, en la que hoy es considerado uno de los futbolistas más importantes de su historia. Fue un compromiso ante Camerún, un combinado con alta tradición en África, en el que vencieron por 2-0.

Vozinha fue importante en el debut de esa selección en la Copa Africana de Naciones, en 2013, edición en la que llegaron a los cuartos de final, todo un logro. También destacó en la edición 2021 de ese mismo torneo y en los procesos de Eliminatorias mundialistas para 2018, 2022 y 2026.

Considerando sus jornadas brillantes en Norteamérica 2026, el portero disputó un total de 92 compromisos con su país, en los que recibió 86 goles y pudo entregar el arco en cero en 37 ocasiones.

La fórmula para ficharlo

Desde el entono del portero dejaron en claro que su prioridad siempre fue aprovechar el revuelo que generó su actuación mundialista para firmar por un buen desafío deportivo, más allá de lo comercial.

Fue así como el Cacique se adelantó y lo contrató con un acuerdo que se divide en una estadía inicial de seis meses, renovable por un año más. Es decir, si el africano no se adapta o no cumple las expectativas, el costo de la experiencia no será demasiado elevado.