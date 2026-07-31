Senapred declara alerta roja para la comuna de Los Ángeles y la región de Ñuble

Durante la madrugada de este viernes, desde Senapred emitieron una alerta roja para la comuna de Los Ángeles por desborde del Estero Pallihue.

Según informaron desde el organismo, “De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica del Estero Pallihue en Ex. Longitudinal Sur, ubicada en la comuna de Los Ángeles, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.

Cabe recordar que hasta el momento la región del Biobío mantiene Alerta Amarilla Regional por crecida, vigente desde el pasado 27 de julio.

Desde Senapred, también declararon alerta roja para la Región de Ñuble, a raíz del sistema frontal que afecta al país.

“La Región de Ñuble, en sus tres provincias, presenta afectación producto de inundaciones ocasionadas por el desborde de diversos cursos de agua, anegamientos y remociones en masa. Estas situaciones han provocado interrupciones en la conectividad terrestre, daños en viviendas y otras alteraciones”, apuntaron desde Senapred.

También se encuentran con alerta roja las comunas de Victoria en la región de La Araucanía, San Pablo en la región de Los Lagos, Valdivia en la región de Los Ríos.

Cabe recordar que desde la Dirección Meteorológica de Chile, mantienen una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes para las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, desde este sábado 1 de agosto y hasta el domingo 2.