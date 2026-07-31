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    Keiko Fujimori forma un nuevo gobierno con 15 ministros investigados y con antecedentes por diversos delitos

    Quien ostenta el dudoso honor de ser el integrante de este nuevo gabinete de Keiko Fujimori con más episodios judiciales a sus espaldas es el ministro de Ambiente, Vladimiro Huaroc, con 51 investigaciones declaradas.

    Por 
    Europa Press
    Imagen del 28 de julio de 2026 de la presidenta peruana, Keiko Fujimori y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta (3-i-frente), posando para una fotografía grupal durante la ceremonia de juramentación del primer gabinete ministerial en el Palacio de Gobierno, en Lima. Foto: Xinhua/Mariana Bazo [e]MARIANA BAZO

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha conformado para salir de la crisis política e institucional que arrastra el país desde hace un década un nuevo gabinete con 19 ministros, de los cuales 15 tienen antecedentes por diversos delitos, empezando por el primer ministro, Luis Galarreta.

    Así se desprende de las declaraciones juradas que han presentado los elegidos por Fujimori, quien ya pasó por la cárcel por corrupción, que esta semana ha tomado posesión de su cargo, convirtiéndose así en la primera presidenta electa de Perú después de los fallidos intentos electorales de 2011, 2016 y 2021.

    Galarreta, quien también ejerce como vicepresidente, tiene causas pendientes por lavado de dinero, abuso de autoridad y organización criminal. En su declaración también menciona una investigación anterior por fraude electoral y nombramiento ilegal, según se ha hecho eco el diario peruano La República.

    Los delitos mencionados por el equipo de Fujimori tratan principalmente sobre corrupción económica, pero también destaca el abuso de autoridad, el hurto y hasta las lesiones físicas, como es son los casos de los ministros del Interior, César Astudillo; y de Vivienda, Mauricio Arnillas González, con antecedentes por estafa.

    Otros, como los titulares de Justicia, César Álvarez, y de Energía y Minas, Guillermo Shinno -que tiene una veintena de causas-, no han precisado las razones. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ha confirmado investigaciones por cohecho; y el de Salud, Luis Dyer, por falsificación documental y falso testimonio.

    El ministro de Transportes, Rafael Rey, tiene tras de sí un caso por un presunto delito contra la fe pública, mientras que el responsable de Trabajo, Juan Sheput, fue investigados por tráfico de influencias y colusión agravada.

    Los más prolíficos

    Entre quienes cuentan con un registro mucho más amplio están los ministros de Educación, José Chang, con hasta ocho investigaciones; el de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, con una decena de causas; las mismas que el de Producción, Juan Requejo; todos ellos por delitos tan diversos como abuso de poder, resistencia a la autoridad, lavado dinero, usurpación de funciones, delitos medioambientales, cohecho, atentar contra el patrimonio, o asociación para delinquir.

    No obstante, quien ostenta el dudoso honor de ser el integrante de este nuevo gabinete de Keiko Fujimori con más episodios judiciales a sus espaldas es el ministro de Ambiente, Vladimiro Huaroc, con 51 investigaciones declaradas.

    Entre ellas hay nueve por desobediencia y abuso de autoridad, así como diversos casos de corrupción por delitos tales como colusión, peculado, negociación ilícita incompatible, además de usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción de pruebas, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.

    Más sobre:PerúKeiko Fujimorigabineteministros investigadosLuis GalarretaVladimiro HuarocMundo

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