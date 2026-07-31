Kast se reúne con embajador de China en Chile y aborda su futura participación en cumbre APEC

Cerca de las 09.00 horas de este viernes, el Presidente José Antonio Kast recibió al embajador de China en Chile, Niu Qingbao, en el Palacio de La Moneda.

El diplomático del país asiático llegó hasta la casa de gobierno para sostener una reunión con el Mandatario y el canciller Francisco Pérez Mackenna.

En esa instancia abordaron la agenda bilateral entre ambas naciones y el futuro viaje del canciller a Asia.

Asimismo, se conversó sobre la participación que tendrá el Presidente en la Cumbre de Líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), principal foro económico regional integrado por 21 economías del océano Pacífico que se realizará en noviembre en la ciudad Shenzhen, China.

Fuera de esta visita, que se da en medio de una semana cargada por las relaciones exteriores del país -a propósito de los aranceles de Estados Unidos, la visita del presidente de Corea del Sur y la reanudación de las relaciones consulares con Venezuela-, la agenda del Mandatario continuará más tarde con una reunión con el canciller y los ministros de Defensa, Fernando Barros, y Hacienda, Jorge Quiroz, en Palacio.