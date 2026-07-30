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    Nacional

    Alcaldes de izquierda se dividen por idea de salirse de la AChM tras derrota en concejo de Cerro Navia

    Los concejales de Cerro Navia manifestaron reparos a la intención del alcalde Mauro Tamayo de salirse de la Asociación Chilena de Municipalidades. Algunos critican que sería "poco democrático" abandonar la plataforma ni tampoco cuentan con el apoyo mayoritario de sus concejales.

    Por 
    Luciano Jiménez

    “La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) no defendió los intereses de las comunas de menos ingresos de Chile. Esto se puede constatar con cifras: defendió a las comunas con mayores recursos”, decía el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (ind.), durante el concejo municipal de este miércoles, en la antesala de un fuerte traspié. Y es que el concejo suspendió la votación sobre la idea de salirse de la plataforma liderada por Gustavo Alessandri ante las dudas que propios concejales de izquierda manifestaron.

    La escena fue celebrada por jefes comunales de derecha y lamentada por sus pares de izquierda. Estos últimos, liderados por Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca), han dicho que su permanencia en la AChM está “en reflexión” luego de que la relación entre los alcaldes de oficialismo y oposición se quebrara por la exención de las contribuciones a adultos mayores incluida en la megarreforma del gobierno.

    El punto que divide a los alcaldes es que los US$ 70 millones de compensación por la exención serán repuestos vía impuestos generales, mientras que los alcaldes de izquierda promovían que estas platas fueran redistribuidas en el Fondo Común Municipal (FCM) para contribuir con mayores recursos a comunas más vulnerables.

    Las autoridades municipales opositoras acusan a sus pares oficialistas de supuestamente faltar a un acuerdo alcanzado en una cumbre en la Región de Coquimbo, y los segundos dicen que estos no dicen la verdad, que el acuerdo no era tal. Por eso, lo ocurrido en Cerro Navia fue observado por todos, por varios motivos.

    Primero, porque es una comuna donde el concejo es mayoritariamente de izquierda con 5 ediles (2 comunistas, 2 del Frente Amplio y 1 del PS) y solo 3 concejales de derecha (2 RN y 1 republicano). Por lo mismo, que se haya debido suspender la votación ante dudas opositoras sólo reflejó división ante la idea de salirse de la AChM. De hecho, hubo intervenciones de concejales de izquierda en contra. El edil comunista Mario Ferrada cuestionó: “¿Por qué no pensar en permanecer y cambiar el estado de las cosas?“.

    El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (ind). Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El socialista Israel Alberti también trajo a cola otro tema que pesa a la izquierda: ser vistos como antidemocráticos en un contexto en que Alessandri fue electo en las urnas como presidente de la AChM y su periodo dura hasta el 2028. Alberti pidió mandar a la Contraloría los antecedentes de la votación en que la AChM aceptó la propuesta de compensación del gobierno. El concejal acusa que la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, debió haberse inhabilitado de votar argumentando que está directamente involucrada dado que su comuna recibirá la mayor cantidad de dinero en compensación.

    “Creo sería bueno que Contraloría pudiera revisar esto y establecer si efectivamente debió inhabilitarse y con el mérito de eso podemos salir de la asociación sin que nadie nos diga que no somos democráticos”, dijo Alberti en el concejo. Finalmente se aprobó mandar los antecedentes al ente fiscalizador y no se votó si salirse o no de la ACHM.

    El propio alcalde Tamayo señala a este medio que “la Contraloría hoy es la que tendrá que determinar si es que existió o no una falta funcionaria. Een lo personal, promoví esta acción, solicité que se votara y todos los concejales y este alcalde votamos afirmativamente en hacer esta presentación”.

    El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.

    El otro punto que es comentario de los alcaldes es que lo de Cerro Navia comienza a reflejar la poca viabilidad que tiene el plantear salirse de la AChM, en circunstancias que muchos alcaldes de izquierda no tienen las mayorías en sus concejos, que es donde se debe votar esa decisión.

    Recordado es el caso del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, quien tras enfrentarse a Alessandri por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) también amenazó con abandonar la AChM, pero nunca puso el tema en la tabla del concejo. De ahí que algunos alcaldes dicen que la amenaza de salirse de la plataforma es más bien un “voladero de luces”.

    También hubo recriminaciones internas al alcalde de Cerro Navia por no haber hecho el trabajo de contar los votos previamente. Mientras, otros alcaldes de izquierda han sido más cautos y han dicho que decisiones así requieren más unanimidad con los partidos en general.

    Lo ocurrido en Cerro Navia fue celebrada por el propio Alessandri: “El municipalismo es uno solo y debe actuar respetando las mayorías, sin extremismos ideológicos y con el objetivo común de responder a las necesidades de los vecinos y vecinas”.

    El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS).

    Lo ocurrido ayer fue comentado a La Tercera por otros alcaldes de izquierda. El jefe comunal de San Bernardo, Christopher White (PS), dice que “no soy partidario del ‘si no me gusta, me salgo’. Es poco democrático. Prefiero pelear de adentro, porque pienso en Chile y no en una trinchera personal. A las políticas públicas les falta eso: el arte de gobernar y entender a quien no piensa como uno. Salirse puede ser un gesto para la galería, pero no resuelve ningún problema. Al contrario, divide la voz municipal, debilita su capacidad de negociación frente al Gobierno y termina perjudicando a los vecinos".

    El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos (ind), asevera que “a pesar del fuerte cuestionamiento transversal que hoy día hay hacia el presidente Gustavo Alexandri tanto del progresismo como de sectores de derecha. Hoy no es viable abandonar la AChM porque sigue siendo un espacio necesario y el único donde podemos estar todos para defender el rol de los municipios, independiente de nuestras diferencias. Esto es independiente de que no se haya respetado al acuerdo unánime por contribuciones e independiente de la molestia legítima que sentimos muchos por la actuación del presidente. Las controversias se resuelven siempre desde adentro”.

    Más sobre:AlcaldesMunicipalismoAsociación Chilena de MunicipalidadesGustavo Alessandri

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