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    Con el retorno de Damián Pizarro a la liga chilena tras casi 800 días: Audax vence a la U. de Concepción y se aleja del fondo

    En el inicio de la fecha 17 del Campeonato Nacional, los itálicos superaron por 1-0 al Campanil, jugando más de un tiempo con uno menos. El exdelantero de Colo Colo, cedido desde Udinese al elenco floridano, hizo su reaparición en la competencia criolla durante el complemento.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Damián Pizarro retornó a la liga chilena tras casi 800 días, en el triunfo de Audax sobre la UdeC. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Este viernes, comenzó la fecha 17 de la Liga de Primera. En el estadio Ester Roa Rebolledo, Audax Italiano logró una importante victoria de 1-0 sobre Universidad de Concepción, para salir de la parte baja de la tabla.

    La novedad de los itálicos fue la presencia de Damián Pizarro, su última incorporación. El ariete estuvo viendo a sus nuevos compañeros desde la tribuna el pasado fin de semana, en la derrota con la U. Pero ahora le tocó participar. El exjugador de Racing, quien llegó a La Florida cedido desde el Udinese, partió en la suplencia e ingresó en el segundo tiempo.

    Por contraparte, Audax le dio la despedida oficial a Esteban Matus. El lateral izquierdo fue transferido a Olimpia de Paraguay, donde será dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez, exentrenador de los itálicos. Esta noche, Oliver Rojas, a perfil cambiado, fue el carrilero por la banda zurda.

    En los 14 minutos, la visita abrió el marcador con la anotación de Giovani Chiaverano, quien conectó por la izquierda un envió rasante de Paolo Guajardo, desde el otro sector. El cuadro de colonia tenía relativamente controlado el duelo, pero todo cambió con la expulsión de Daniel Piña, pasada la media hora.

    El zaguero le propinó una durísima entrada a Jeison Fuentealba. Dejó el pie puesto luego de un rechazo. En primera instancia, el árbitro Matías Assadi le mostró tarjeta amarilla, sin embargo recibió el llamado del VAR y chequea la acción. Con ello, cambia su decisión y le muestra la roja a Piña, debido a esta acción temeraria.

    Jugando todo el segundo tiempo con uno menos, Patricio Graff reordenó sus piezas. Por el contrario, la UdeC empezó a controlar más el balón, aunque no generó tantas ocasiones de peligro en el área de Tomás Ahumada. Entre los 64′ y los 67′, Cecilio Waterman tuvo un par de remates, ambos contenidos por el portero audino.

    En el medio de esas opciones que tuvo el mundialista panameño, entró Damián Pizarro. Ingresó en los 66′, reemplazando a Paolo Guajardo. El canterano de Colo Colo no jugaba en el campeonato chileno desde el 2 de junio de 2024, en la derrota alba con Copiapó, en el cierre de la primera rueda de aquella temporada. Pasaron 789 días para el retorno (prematuro) del delantero, quien estuviera por tres equipos en el extranjero, sin éxito.

    Audax se encerró, aguantando la ventaja mínima. El Campanil buscó y encontró, en el tiempo añadido, un gol. En los 90′+3, Facundo Mater convirtió el 1-1. Sin embargo, la acción se revisó en el videoarbitraje. El cabezazo previo dio en Harol Salgado, quien estaba en fuera de juego. Assadi observa la secuencia y anula el gol porque el propio Salgado interfiere en su marcador (Rojas).

    Entonces, los floridanos se quedaron con los tres puntos, en su primera victoria como visitante en la Liga de Primera. Se despega de las últimas posiciones de la tabla. Se instala en el 11º puesto con 19 puntos. La UdeC tienen las mismas unidades, pero aparece 13º al tener peor diferencia de goles.

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