SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputado Romero (REP) tras llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”

    El parlamentario aseguró que si bien el Presidente Kast “tiene razón” en que su colectividad tiene el deber de apoyar al gobierno en las urgencias sociles, “eso no significa que hayamos renunciado como Partido Republicano también a tener una acción política”.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    El diputado republicano Agustín Romero abordó esta tarde el llamado de atención realizado el jueves por el Presidente José Antonio Kast a sectores del oficialismo, debido a iniciativas que se han impulsado recientemente desde partidos que apoyan a la actual administración pero que, de acuerdo con el mandatario, han sacado del foco a los ejes que impulsa el Ejecutivo.

    Se trata de iniciativas que apoyadas particularmente el Partido Republicano en las últimas semanas y que han empezado a enredar el relato del Ejecutivo tras la aprobación megarreforma. Entre estos, proyectos como “Escucha su corazón”, el indulto a los uniformados condenados durante el estallido social, eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la privatización de Coldeco.

    Y las críticas emanadas al respecto por parte de Chile Vamos a republicano y el incremento del desorden en el sector, empujaron a que el Presidente se refiriera al tema el jueves en el marco del 107° aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CSS), donde señaló: “Quiero hacer con ustedes una pequeña reflexión. En los medios de comunicación y también en algunos sectores políticos hay diversas materias de discusión que van copando la agenda. Y ahí, siendo muy respetuoso siempre de esos debates, de esas discusiones, y siendo muy transparente digo, ¿serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda? ¿En las ocupaciones principales que tenemos que tener? ¿En ese debate que saca titulares pero que no siempre aporta?”, aseguró Kast.

    En esa línea, agregó que “cuando uno se pregunta cuál es la agenda de los chilenos, es la agenda del gobierno. Es una agenda en temas de seguridad, una agenda en temas de crecimiento, una agenda en temas de empleo, una agenda en temas de educación, una agenda en temas de innovación”.

    Y esta tarde, el diputado Romero indicó en declaraciones a 24H que, aunque el Presidente Kast “tiene razón” en que su colectividad tiene el deber de apoyar al gobierno en las urgencias sociles, “eso no significa que hayamos renunciado como Partido Republicano también a tener una acción política”.

    En este sentido, relevó que “cuando nosotros planteamos algunos temas que nos parecen importantes, son importantes también para la misma gente que ha votado por nuestras ideas y que espera que, de una u otra forma, desde el Congreso Nacional también mantengamos en alto estos temas”.

    Al respecto, aseguró que “Escucha su corazón” es una iniciativa que “no limita el aborto entre causales, sino que pone también un tema de información”, además de señalar que es racional custionar la realidad actual de Codelco. “¿Cómo hoy día no vamos a poder plantearnos entre todos los chilenos qué una empresa que genera deudas por 26.000 millones de dólares, que el año pasado tomó deudas por 8.000 millones y que le entregó un cheque al Estado por 7.000 millones, no tengamos la reflexión de decir ¿podemos seguir así?”.

    Más aún, el diputado Romero insistió en que desde su colectividad no han abandonado las urgencias sociales de los chilenos, pero que también deben velar por las inquietudes de quienes los llevaron al Congreso.

    “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”, sostuvo, al señalar que “nosotros no le hablamos un nicho, somos 31 diputados, la bancada más grande de la Cámara de Diputados, aquí no le estamos hablando a cuatro personas ni a un nichito chico, somos una fuerza política importante que representamos a gente que hoy día también dice oigan, yo voté por ustedes, confío en ustedes y quiero que también mis temas estén al menos en algún titular”, cerró.

    Más sobre:Agustín RomeroJosé Antonio Kastllamado de atenciónPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen en La Florida a cinco sujetos por secuestrar a una familia tras falso encargo mecánico

    De La Legua al Teatro Municipal: Raipillan, la organización que derriba estigmas a través de la música y la danza

    Prisión preventiva para dos imputados por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

    Detienen a conductor tras atropello que dejó una mujer fallecida y siete heridos en La Unión

    UDI reingresará proyecto para que dieta de expresidentes se pague desde los 65 años tras polémica publicación de Boric

    Estación Central oficia a Contraloría por presunta ilegalidad de decreto que modifica la ordenanza de construcción

    Lo más leído

    1.
    Diputados RN piden al Gobierno poner urgencia a proyecto que permite apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías

    Diputados RN piden al Gobierno poner urgencia a proyecto que permite apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías

    2.
    UDI reingresará proyecto para que dieta de expresidentes se pague desde los 65 años tras polémica publicación de Boric

    UDI reingresará proyecto para que dieta de expresidentes se pague desde los 65 años tras polémica publicación de Boric

    3.
    Sebastián Zamora: “No vamos a esperar los indultos del presidente, vamos a presionarlos desde el Congreso”

    Sebastián Zamora: “No vamos a esperar los indultos del presidente, vamos a presionarlos desde el Congreso”

    4.
    El gran pendiente de Bachelet y su camino cuesta arriba para llegar a la ONU

    El gran pendiente de Bachelet y su camino cuesta arriba para llegar a la ONU

    5.
    Diputado Kast arremete contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”

    Diputado Kast arremete contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta roja para la Región del Biobío por riesgo de desbordes
    Chile

    Senapred declara alerta roja para la Región del Biobío por riesgo de desbordes

    Detienen en La Florida a cinco sujetos por secuestrar a una familia tras falso encargo mecánico

    Prisión preventiva para dos imputados por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década
    Negocios

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década

    La urgencia de prevenir los impactos del clima

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados
    Tendencias

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    En vivo: Colo Colo visita a Everton con la misión de estirar su buena racha en la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo visita a Everton con la misión de estirar su buena racha en la Liga de Primera

    “Nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro”: representante de Vozinha aclara su agenda y respalda llegada a Colo Colo

    La prensa internacional reacciona a la sorpresiva victoria de Alejandro Tabilo sobre Ben Shelton en el ATP de Washington

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    De La Legua al Teatro Municipal: Raipillan, la organización que derriba estigmas a través de la música y la danza
    Cultura y entretención

    De La Legua al Teatro Municipal: Raipillan, la organización que derriba estigmas a través de la música y la danza

    Reseña de libros: de Robert Darnton a Daniel Alarcón

    Apogeo y decadencia de Macondo: cómo es la segunda parte (y final) de Cien Años de Soledad

    300 personas son evacuadas tras sismo de magnitud 4.7 en Italia
    Mundo

    300 personas son evacuadas tras sismo de magnitud 4.7 en Italia

    Lula será proclamado candidato presidencial del PT para buscar un cuarto mandato en Brasil

    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación