Diputado Romero (REP) tras llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”

El diputado republicano Agustín Romero abordó esta tarde el llamado de atención realizado el jueves por el Presidente José Antonio Kast a sectores del oficialismo, debido a iniciativas que se han impulsado recientemente desde partidos que apoyan a la actual administración pero que, de acuerdo con el mandatario, han sacado del foco a los ejes que impulsa el Ejecutivo.

Se trata de iniciativas que apoyadas particularmente el Partido Republicano en las últimas semanas y que han empezado a enredar el relato del Ejecutivo tras la aprobación megarreforma. Entre estos, proyectos como “Escucha su corazón”, el indulto a los uniformados condenados durante el estallido social, eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la privatización de Coldeco.

Y las críticas emanadas al respecto por parte de Chile Vamos a republicano y el incremento del desorden en el sector, empujaron a que el Presidente se refiriera al tema el jueves en el marco del 107° aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CSS), donde señaló: “Quiero hacer con ustedes una pequeña reflexión. En los medios de comunicación y también en algunos sectores políticos hay diversas materias de discusión que van copando la agenda. Y ahí, siendo muy respetuoso siempre de esos debates, de esas discusiones, y siendo muy transparente digo, ¿serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda? ¿En las ocupaciones principales que tenemos que tener? ¿En ese debate que saca titulares pero que no siempre aporta?”, aseguró Kast.

En esa línea, agregó que “cuando uno se pregunta cuál es la agenda de los chilenos, es la agenda del gobierno. Es una agenda en temas de seguridad, una agenda en temas de crecimiento, una agenda en temas de empleo, una agenda en temas de educación, una agenda en temas de innovación”.

Y esta tarde, el diputado Romero indicó en declaraciones a 24H que, aunque el Presidente Kast “tiene razón” en que su colectividad tiene el deber de apoyar al gobierno en las urgencias sociles, “eso no significa que hayamos renunciado como Partido Republicano también a tener una acción política”.

En este sentido, relevó que “cuando nosotros planteamos algunos temas que nos parecen importantes, son importantes también para la misma gente que ha votado por nuestras ideas y que espera que, de una u otra forma, desde el Congreso Nacional también mantengamos en alto estos temas”.

Al respecto, aseguró que “Escucha su corazón” es una iniciativa que “no limita el aborto entre causales, sino que pone también un tema de información”, además de señalar que es racional custionar la realidad actual de Codelco. “¿Cómo hoy día no vamos a poder plantearnos entre todos los chilenos qué una empresa que genera deudas por 26.000 millones de dólares, que el año pasado tomó deudas por 8.000 millones y que le entregó un cheque al Estado por 7.000 millones, no tengamos la reflexión de decir ¿podemos seguir así?”.

Más aún, el diputado Romero insistió en que desde su colectividad no han abandonado las urgencias sociales de los chilenos, pero que también deben velar por las inquietudes de quienes los llevaron al Congreso.