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    La conjetura de Ramírez sobre Boric al compartir entrevista en que se insulta a Kast: “Yo creo que estaba curado”

    El presidente de la UDI planteó que "la otra alternativa es que hubiera estado totalmente en sus cabales y sobrio, y eso sería mucho más preocupante".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto al exmandatario Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una conjetura que no deja en buen pie al exmandatario Gabriel Boric lanzó este viernes el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

    Es que el líder gremialista esbozó que, a su parecer, el frenteamplista debió estar bajo el efecto del alcohol al compartir en sus redes sociales el extracto de una entrevista en que se insulta al Presidente José Antonio Kast.

    El video en cuestión, que el ex jefe de Estado subió a sus historias de Instagram, corresponde a la visita del vocalista de la banda Candelabro, Matías Ávila, al programa La Junta Plus, donde abordó el escenario político actual y mostró su disconformidad con el gobierno del exrepublicano.

    “Creo mucho en la juventud actual. Sí, creo que no podemos seguir como estamos; está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo”, dijo el músico, que estaba acompañado de otros dos integrantes del grupo.

    En diálogo con radio Agricultura, Ramírez dijo sobre Boric: “Yo creo que estaba curado. La otra alternativa es que hubiera estado totalmente en sus cabales y sobrio, y eso sería mucho más preocupante”.

    Y luego agregó: “Yo no estoy de acuerdo con sus ideas, eso es evidente, fuimos una oposición dura. Pero creo que yo no le había visto una afrenta a la institucionalidad tan fuerte como esta”.

    El timonel de la UDI argumentó sus dichos al reconocer el comportamiento democrático del exmandatario tras el triunfo de Kast en las elecciones presidenciales y en el posterior cambio de mando. En ese sentido, apuntó que le parece extraño un cambio de tono tan brusco.

    “Yo le puedo reconocer al presidente Boric de que fue una persona respetuosa de la democracia y de las instituciones. Es cosa de ver, por ejemplo, cómo se produjo el cambio de mando, que fue impecable. El mismo presidente llamó al presidente Kast para felicitarlo. O sea, se comportó como una persona respetuosa de la institucionalidad”, dijo.

    Para luego añadir que: “Me cuesta pensar de que el presidente estaba en sus cabales y consciente de lo que estaba haciendo. No creo que haya tenido un giro tan brusco en cuatro meses. Por lo tanto, yo pienso que estaba curado”.

    Más sobre:Guillermo RamírezGabriel BoricJosé Antonio KastCandelabroMatías Ávila

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