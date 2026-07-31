Tribunal posterga hasta el lunes pronunciamiento sobre prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín

Michel Ibacache, jueza del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se pronunciará el lunes respecto a la solicitud del abogado Cristóbal Bonacic, defensor Joaquín Lavín León, para modificar la medida cautelar de prisión preventiva que se decretó para el exdiputado el 8 de mayo de este año.

Desde eses día, Lavín permanece en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La Fiscalía Metropolitana Oriente investiga al exlegislador por delitos relacionados con la normativa electoral vinculados al uso de la plataforma SocialTazk, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de un presunto fraude al Fisco estimado en $ 240 millones, por un aparente uso irregular de asignaciones parlamentarias y maniobras de ocultamiento.

Además, se indaga un supuesto tráfico de influencias en el que habría incurrido Lavín cuando su cónyuge, Cathy Barriga, encabezaba la municipalidad de Maipú.

El licenciado en administración y dirección de empresas, de 47 años, fue diputado por tres periodos, 12 años en total, desde marzo de 2014 a marzo de 2026. En octubre de 2024, al conocerse que estaba siendo investigado y siendo todavía diputado, renunció a su militancia en la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En la audiencia de este viernes, la jueza Ibacache escuchó los planteamientos de la defensa del imputado, los querellantes y el Ministerio Público representado por la fiscal Constanza Encina, persecutora de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.

Antes de la discusión sobre la cautelar del exlegislador, se acogió la petición del imputado Arnoldo Domínguez, otrora “mano derecha” de Lavín para que se disponga su traslado desde Santiago Uno a Capitán Yáber.