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    Será compañero de Tim Payne: figura de Audax Italiano parte a Olimpia de Paraguay

    Esteban Matus llamó la atención de la escuadra paraguaya cuando se enfrentaron por la Copa Sudamericana.

    Por 
    Matías Parker
     
    Pablo Retamal V.
    Esteban Matus parte a Olimpia de Paraguay. Foto: Photosport. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Un chileno será compañero de Tim Payne en Olimpia de Paraguay. Se trata de Esteban Matus, extremo izquierdo que llega al Decano después de que su fallido traspaso a Universidad de Chile, en la temporada pasada.

    Matus se suma a la institución paraguaya después de que esta adquiriera un 70 por ciento del pase a cambio de 700.000 dólares por las próximas cuatro temporadas.

    El interés por el jugador comenzó después de que Audax y Olimpia se enfrentaran en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Así lo había dejado claro Rodrigo Nogués, presidente el cuadro guaraní, en diálogo con el programa Fútbol a lo grande.

    Después del primer partido que jugamos con Audax, todos nos quedamos asombrados. Nos preguntamos: ‘¿quién es este chico?’”, introdujo.

    “Vita (Pablo Sánchez), nos dijo que lo hizo debutar. Su situación está encaminada. Si logramos cerrar será por 4 años. Solo falta la firma y unos detalles por definir”, añadió.

    “Tenemos una negociación muy avanzada con Esteban Matus, pero mientras no esté firmado, no está confirmado”, cerró.

    Y este domingo, Pablo Sánchez confirmó el fichaje de Matus después de la caída contra Libertad.

    Esteban es un jugador que lo conocemos bien; de hecho, la gente tuvo la posibilidad de verlo en la Copa Sudamericana porque lo enfrentamos. Es un jugador que, una vez que decide atacar, es muy vertical, veloz, potente. Nos va a dar, de alguna manera, algo distinto a lo que nos da Alan Rodríguez”, partió diciendo en conferencia de prensa.

    Luego, indicó que la titularidad de Matus no está asegurada, sino que llega con el fin de potenciar la competencia interna en el plantel y ampliar las alternativas. “Nosotros estamos muy contentos con el trabajo de Alan. Para mí es un muy, muy pero muy buen semestre el pasado, pero entendíamos que, como tenemos en distintas posiciones variantes, ahí necesitábamos una variante y encontramos en Matus una opción incluso distinta a la de Alan según las necesidades de lo que estemos buscando para determinado partido”.

    “Así que esperemos que sea un aporte. Él va a llegar seguramente con muchas ganas; es un paso importantísimo en su carrera, me lo manifestó de esa manera, y bueno, ojalá que sea un acierto de parte nuestra y de la dirigencia. Va a estar viajando lo más pronto posible. Una vez que se cierre todo, temas firmas, etcétera, estará viajando para hacerse la revisión médica y ojalá incorporarse lo más rápido”, cerró Vitamina Sánchez.

    La llegada de Tim Payne

    El fichaje de Tim Payne a Olimpia se dio en un contexto de alta exposición mediática. Hasta hace unas pocas semanas, el jugador era un desconocido fuera de Nueva Zelanda, pero una campaña digital promovida por un influencer argentino (buscando al futbolista más “desconocido” de la Copa del Mundo) lo catapultó a la fama mundial. Su cuenta de Instagram pasó de menos de cinco mil a más de cinco millones de seguidores.

    Más sobre:FútbolAudax ItalianoOlimpiaEsteban Matus

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