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    El cerebro podría seguir escuchando bajo anestesia general, según un reciente estudio

    Un equipo de investigadores en Estados Unidos registró señales cerebrales que desafían algunas ideas tradicionales sobre la inconsciencia.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El cerebro podría seguir escuchando bajo anestesia general, según un reciente estudio. Foto: Pexels

    La anestesia general ha sido considerada durante décadas como un estado de inconsciencia profunda en el que el cerebro reduce drásticamente su actividad.

    Sin embargo, una nueva investigación publicada en la revista Nature sugiere que el cerebro podría permanecer mucho más alerta de lo que se creía, incluso cuando una persona está completamente anestesiada.

    El estudio, liderado por científicos del Baylor College of Medicine, en Estados Unidos, encontró que ciertas áreas cerebrales continúan procesando sonidos y lenguaje en tiempo real durante la anestesia general.

    Los hallazgos abren nuevas interrogantes sobre la naturaleza de la conciencia y sobre qué ocurre en el cerebro cuando una persona parece estar completamente desconectada del entorno.

    El cerebro podría seguir escuchando bajo anestesia general, según un reciente estudio. Foto: Pexels

    ¿Cómo descubrieron esto?

    La investigación se realizó con siete pacientes sometidos a cirugía por epilepsia.

    Para observar la actividad cerebral, los científicos utilizaron microelectrodos de alta precisión conocidos como neuropíxeles, capaces de registrar la actividad de neuronas individuales.

    Los investigadores reprodujeron distintos sonidos y estímulos lingüísticos mientras los pacientes permanecían bajo anestesia general con propofol.

    En un primer experimento, escucharon secuencias de tonos repetitivos interrumpidos ocasionalmente por sonidos distintos.

    Los registros revelaron que algunas neuronas podían distinguir entre ambos estímulos y que, con el tiempo, mejoraban su capacidad para identificarlos.

    En una segunda prueba, los participantes fueron expuestos a fragmentos de videos educativos y podcasts narrativos.

    Los resultados mostraron que el hipocampo continuaba procesando el lenguaje recibido, clasificando palabras según su función gramatical e incluso anticipando términos que probablemente aparecerían a continuación en una oración.

    “Este tipo de codificación predictiva es algo que asociamos con estar despierto y atento, pero aquí está ocurriendo en un estado inconsciente”, explicó Benjamin Hayden, neurocirujano del Baylor College of Medicine y uno de los autores del estudio.

    El cerebro podría seguir escuchando bajo anestesia general, según un reciente estudio

    ¿Qué implican estos resultados?

    Según los investigadores, este hallazgo demuestra que algunas capacidades cognitivas complejas podrían no depender completamente de la conciencia.

    El cerebro, en otras palabras, seguiría realizando determinadas tareas de procesamiento de información incluso cuando la persona no tiene percepción consciente de lo que ocurre a su alrededor.

    “Nuestros hallazgos demuestran que el cerebro es mucho más activo y capaz durante la inconsciencia de lo que se pensaba anteriormente”, señala el neurocirujano Sameer Sheth, uno de los autores del estudio.

    “Incluso cuando los pacientes están completamente anestesiados, sus cerebros continúan analizando el mundo que les rodea”, agrega.

    Los autores advierten que el estudio tiene limitaciones. La muestra incluyó únicamente a siete pacientes y todos recibieron propofol como anestésico principal, por lo que los resultados aún no pueden extrapolarse a otros tipos de anestesia.

    Aun así, los hallazgos podrían tener implicancias futuras para el estudio del sueño, el coma y la rehabilitación neurológica.

    “¿Podemos utilizar estas señales para implantar y controlar una prótesis de habla en algunas de las partes del cerebro dañadas por un derrame cerebral o una lesión?”, plantea el neurocirujano Vigi Katlowitz.

    “Estas son preguntas que ahora podemos considerar en relación con esta parte del cerebro”, menciona.

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