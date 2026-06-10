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    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    La investigación fue desarrollada por neurocientíficas de la Universidad de California en San Diego y analizó datos de salud de más de 17.000 personas de 40 años o más. Las autoras afirman que algunos factores de riesgo tienen un impacto mayor en la función cognitiva de las mujeres.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio. Foto: referencial.

    Un estudio publicado a finales de mayo en la revista científica Biology of Sex Differences concluyó que algunos factores de riesgo de demencia parecen afectar más la cognición de las mujeres que la de los hombres, y que la acumulación de múltiples factores de riesgo a lo largo de la vida parece empeorar la función cerebral femenina en mayor medida que la masculina.

    De acuerdo a las investigadoras, ciertos factores de riesgo pueden no tener el mismo impacto en el cerebro de una mujer que en el de un hombre, lo que podría tener implicancias en la investigación y los tratamientos.

    “Nuestro estudio sugiere que las mujeres podrían tener un mayor riesgo de demencia debido a que presentan un mayor número de factores de riesgo, y que estos factores reducen la función cognitiva en mayor medida que en los hombres”, afirman las autoras del reciente trabajo.

    La neurocientífica de la Universidad de California en San Diego y coautora del estudio, Megan Fitzhugh, declaró a través de un comunicado: “Más allá de los factores de riesgo más comunes, descubrimos que algunos tienen un impacto desproporcionadamente mayor en la función cognitiva de las mujeres”.

    “Esto sugiere que las medidas de prevención podrían ser más efectivas si se adaptan no solo a la prevalencia de los factores de riesgo, sino también a la intensidad con la que cada factor afecta la función cognitiva en mujeres en comparación con los hombres”.

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio. Foto: referencial.

    Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según el estudio

    Para desarrollar el estudio, las investigadoras analizaron datos de salud de 17.182 personas de 40 años o más y revisaron 13 factores de riesgo relacionados con la demencia.

    Durante ese proceso, descubrieron que la depresión, la inactividad física y los problemas de sueño fueron más frecuentes en mujeres que en hombres.

    Por otro lado, los hombres reportaron con mayor frecuencia mayores tasas de pérdida auditiva, diabetes y consumo excesivo de alcohol.

    La hipertensión era común en ambos grupos y afectaba a alrededor de seis de cada 10 participantes, mientras que el índice de masa corporal (IMC) promedio en ambos sexos se situaba en el rango de sobrepeso a obesidad.

    Algunos factores de riesgo se vincularon con mayores reducciones en las puntuaciones cognitivas en mujeres, lo que sugiere que afectan al cerebro femenino de forma más negativa que al masculino, según las autoras.

    Tales factores incluyeron hipertensión arterial, pérdida auditiva y diabetes.

    Un IMC más alto también se asoció con un peor rendimiento cognitivo en mujeres de entre 50 y 60 años, pero no en edades más avanzadas.

    Las investigadoras precisaron que este estudio es observacional. Por lo tanto, no prueba causalidad.

    Sin embargo, sugirieron, más trabajos sobre esta relación podrían contribuir al desarrollo de estrategias de prevención y tratamiento más eficientes.

    La neurocientífica de la Universidad de California en San Diego y coautora de reciente estudio, Judy Pa, aseguró: “Estas diferencias resaltan la importancia de considerar el sexo como una variable clave en la investigación sobre la demencia”.

    “Las diferencias de sexo se pasan por alto profundamente en muchas de las principales causas de muerte, como el Alzheimer, las enfermedades cardíacas y el cáncer”.

    Asimismo, Fitzhugh sentenció: “En definitiva, una comprensión más profunda de estas diferencias podría ayudarnos a diseñar intervenciones más inteligentes y específicas”.

    “Ese es un paso esencial para reducir la carga que supone la demencia para todos, pero especialmente para las mujeres, que se ven afectadas de forma desproporcionada”.

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