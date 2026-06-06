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    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia

    Más allá de una cuestión estética, algunos estudios científicos han identificado relaciones entre el color del cabello y determinados riesgos para la salud.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia

    Aunque el color del pelo suele considerarse una característica puramente estética, la ciencia ha encontrado algunas asociaciones entre ciertos tonos capilares y determinadas condiciones de salud.

    Según explica un reportaje en The Washington Post, el color natural del cabello depende de la cantidad y combinación de melanina presente en cada persona.

    Existen dos tipos principales: la eumelanina, responsable de los tonos oscuros, y la feomelanina, asociada a los colores claros y rojizos.

    “La eumelanina es la oscura, responsable del cabello negro y castaño, y la feomelanina es la clara, responsable del cabello rubio y pelirrojo”, explicó George Cotsarelis, dermatólogo y académico de la facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania.

    Cabello rojo, ¿mayor riesgo de melanoma?

    La evidencia científica más sólida vincula el cabello rojo con un mayor riesgo de melanoma, la forma más agresiva de cáncer de piel.

    Esto se debe, en parte, a variantes del gen MC1R, frecuentes entre las personas pelirrojas.

    “El área que, en mi opinión, destaca de manera más llamativa en cuanto a los cambios relacionados con la salud asociados al color del cabello en los seres humanos es el cabello rojo”, señaló David Fisher, académico de la Facultad de Medicina de Harvard.

    Las personas pelirrojas suelen tener piel clara, menor capacidad para broncearse y una mayor tendencia a sufrir quemaduras solares.

    Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que el aumento del riesgo podría no depender exclusivamente de la exposición a los rayos ultravioleta.

    Además, algunos estudios han planteado una posible asociación entre las variantes del gen MC1R y un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson, aunque los especialistas recalcan que la evidencia aún es insuficiente para establecer conclusiones definitivas.

    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia. Foto: Pexels

    Una percepción distinta del dolor

    Las investigaciones también han explorado cómo ciertas variantes genéticas relacionadas con el cabello claro podrían influir en la percepción del dolor y en la respuesta a la anestesia.

    Estudios realizados por el equipo de Fisher sugieren que las personas pelirrojas podrían presentar una mayor tolerancia al dolor debido a diferencias hormonales que aumentan la actividad de receptores opioides naturales.

    Sin embargo, también existen reportes científicos que indican que podrían requerir mayores dosis de anestesia.

    “Las personas pelirrojas podrían ser menos sensibles a la anestesia, por lo que su efecto podría desaparecer más rápido y no ser tan intenso”, afirmó Sancy Leachman, profesora adjunta de Dermatología de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón.

    De hecho, una investigación ampliamente citada concluyó que algunas personas con variantes de MC1R podrían necesitar cerca de un 20% más de anestesia que el promedio.

    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia. Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY.

    Cabello oscuro y alopecia areata

    Por otro lado, algunas investigaciones recientes sugieren que las personas con cabello oscuro podrían presentar una mayor probabilidad de desarrollar alopecia areata, una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello en parches.

    Un estudio publicado en 2024, basado en más de 500.000 registros de salud en Reino Unido, encontró que las personas con cabello negro tenían una mayor probabilidad de padecer esta condición en comparación con aquellas de cabello castaño.

    Los investigadores observaron además que, en general, los tonos más oscuros mostraban una asociación más fuerte con esta enfermedad que los colores claros.

    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia

    Las canas y el impacto del estrés

    El envejecimiento sigue siendo la principal causa de las canas, pero el estrés también parece desempeñar un papel relevante.

    “Efectivamente, parece que el estrés es un factor desencadenante importante de la pérdida de células madre”, explicó Fisher.

    Según las investigaciones, episodios prolongados de estrés pueden afectar las células responsables de producir pigmento en los folículos pilosos, acelerando así el proceso de encanecimiento.

    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia. Foto: Unsplash

    Aunque la aparición de canas es inevitable para la mayoría de las personas, los especialistas sostienen que hábitos saludables (como dormir bien, mantener una alimentación equilibrada y evitar el tabaquismo) podrían ayudar a retrasar su aparición.

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    Más sobre:PeloCabelloColorTonosDermatologíaCienciaEstudioInvestigaciónSaludTendenciasLa Tercera

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