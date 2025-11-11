OFERTA ELECCIONES $990
    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    La pérdida de cabello es más común de lo que parece, pero los especialistas coinciden en que hoy existen más tratamientos eficaces que nunca.

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    Cada día, la dermatóloga Myriam Lucia Vega González recibe en su clínica en Baltimore, EE.UU. a pacientes preocupados por su pelo. “Es una queja muy, muy común”, comentó a The Washington Post la profesora de dermatología en la Universidad Johns Hopkins.

    Y aunque la caída del cabello puede tener distintas causas, los especialistas coinciden en algo: el abanico de tratamientos disponibles nunca había sido tan amplio.

    “Estamos viviendo la época dorada del cuidado del cabello”, dijo Shari Lipner, profesora asociada de dermatología clínica en Weill Cornell Medicine.

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo. Foto: Herkisi / E+.

    El medio estadounidense entrevistó a cinco dermatólogos para identificar las causas más frecuentes de la pérdida de cabello y cuándo acudir con un especialista.

    Estas son las tres causas de las más comunes:

    1. Alopecia androgénica

    También llamada alopecia androgenética o calvicie de patrón masculino (y femenino), es la forma más frecuente de caída del cabello. Es hereditaria y suele manifestarse con un afinamiento progresivo del pelo con la edad.

    “Los genes influyen mucho en lo que le sucede al cabello”, explicó Paradi Mirmirani, dermatóloga y especialista en trastornos capilares de Kaiser Permanente en Vallejo, California.

    Este tipo de alopecia afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque en los hombres suele comenzar en las sienes y la coronilla, mientras que en las mujeres se nota una pérdida más difusa en la parte superior del cuero cabelludo.

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    2. Pérdida de cabello difusa

    Conocida como efluvio telógeno, suele presentarse tras una enfermedad, una infección, una cirugía, el embarazo o un periodo de estrés físico o emocional importante.

    “La caída puede durar de seis a nueve meses antes de que el cabello se recupere”, explicó Vega González.

    Algunos pacientes que toman medicamentos GLP-1 (como los utilizados para bajar de peso) también han reportado pérdida de cabello, aunque las causas no están del todo claras.

    Según la dermatóloga Carolyn Goh, de UCLA Health, podría deberse a una pérdida de peso rápida, cambios en la dieta u otros factores.

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    3. Pérdida de cabello focal

    Se caracteriza por zonas específicas donde el pelo desaparece, a menudo en forma de parches, y suele estar relacionada con una condición autoinmune llamada alopecia areata.

    En casos más severos, puede provocar la pérdida de todo el cabello, incluyendo cejas y pestañas.

    También existen causas mecánicas, como la alopecia por tracción, que se origina por peinados muy tirantes (colas de caballo, trenzas o extensiones) que dañan los folículos capilares por tensión repetida.

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo. Foto: Shutterstock.

    ¿Cuándo consultar a un dermatólogo?

    Los especialistas recomiendan acudir a un dermatólogo si notas que se te cae más pelo de lo habitual, o si el cuero cabelludo presenta picazón, ardor o enrojecimiento.

    “Es difícil determinar qué tipo de alopecia padece una persona a menos que consulte a un dermatólogo. Y el tiempo es crucial”, señaló Lipner.

