¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales. Foto: Pexels

Una columna publicada en British Vogue bastó para encender un debate sobre las relaciones y si el hecho de tener novio ahora es “vergonzoso” o “ya no está de moda” .

Bajo el provocador título “Is Having a Boyfriend Embarrassing Now?” (titulado en la versión al español como “¿Por qué ya NO está de moda tener novio?”), la periodista británica Chanté Joseph analizó el aparente cambio de actitud de mujeres jóvenes hacia la idea de tener pareja.

Este cambio, menciona la columna, se da en comportamientos en cómo mostrar a tu novio –o no mostrarla— en redes sociales.

En TikTok, el tema se volvió viral. Algunos videos ironizaban con frases como “le fallé a Vogue por tener novio” , mientras otros analizaban el fenómeno.

¿Qué dice la columna de Vogue?

“Si alguien dice ‘mi novio’ en las redes sociales, normalmente los silencio”, comienza escribiendo Joseph.

“No hay nada que odie más que seguir a alguien por diversión y que de repente su contenido se convierta en ‘mi novio’ cada cinco minutos”, señala la autora.

Su molestia, explica, tiene raíces culturales: “Durante mucho tiempo, parecía que vivíamos en lo que una de mis escritoras favoritas llama Boyfriend Land: un mundo en el que las identidades online de las mujeres giraban en torno a las vidas de sus parejas”.

Pero según Joseph, esa lógica está cambiando, especialmente en Internet.

En lugar de las publicaciones románticas explícitas, l as mujeres optan por “señales más sutiles”: como una mano en la palanca de cambios del auto, el chocar de copas en una cena o la espalda de alguien .

En sus palabras, las mujeres “no quieren parecer tan obsesionadas con sus novios que parezcan culturalmente unas perdedoras o den cringe”.

También aparecen razones más supersticiosas: “Muchas mujeres me dijeron que temían el ‘mal de ojo’, la creencia de que sus relaciones felices desencadenarían unos celos tan fuertes que podrían acabar con la relación”.

“Publicar fotos de tu pareja tiene algo de cringe”

Un testimonio de una mujer de 38 años contó en la columna: “Tuve una relación durante 12 años y ni una sola vez lo publiqué en internet. Hace poco rompimos y no creo que vuelva a publicar a ningún hombre en el futuro”.

El cambio cultural, dice Joseph, también se refleja en la reacción del público.

“Cuando la escritora y colaboradora de Vogue Stephanie Yeboah publicó a su novio en redes, perdió cientos de seguidores”.

Ella misma confesó sentirse “culpable” por hacerlo: “Publicar constantemente fotos de tu pareja tiene algo de cringe y vergonzoso”, señaló.

En su cierre, Joseph concluye que “estar en pareja ya no afirma tu feminidad; ya no se considera un logro y, si acaso, se ha convertido en un atributo declararse soltera”.

“Mientras replanteemos y critiquemos abiertamente la heteronormatividad, ‘tener novio’ seguirá siendo un concepto algo frágil o incluso polémico en la vida pública”, cierra la autora.